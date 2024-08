Μαράια Κάρεϊ: Διπλό πένθος για την τραγουδίστρια – Πέθαναν την ίδια ημέρα η μητέρα και η αδελφή της

Διπλό πένθος πλήττει τη Μαράια Κάρεϊ. Η Αμερικανίδα τραγουδίστρια βίωσε μια διπλή τραγωδία το ίδιο Σαββατοκύριακο, καθώς απεβίωσαν η 87χρονη μητέρα της, Πατρίσια, και η 63χρονη αδελφή της, Άλισον, σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσίευσαν το People και το TMZ.

«Η καρδιά μου έχει ραγίσει από τον θάνατο της μητέρας μου το περασμένο Σαββατοκύριακο. Δυστυχώς, σε μια τραγική ανατροπή της μοίρας, η αδελφή μου πέθανε την ίδια μέρα», δήλωσε η τραγουδίστρια στο People.

Προς το παρόν, δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα περαιτέρω λεπτομέρειες για τα αίτια θανάτου των δύο γυναικών.

Η Πατρίσια, πρώην σύζυγος του Άλφρεντ Ρόι Κάρεϊ, υπήρξε τραγουδίστρια όπερας και εκπαιδεύτρια φωνητικής, με σπουδές στο περίφημο Τζούλιαρντ. Μαζί απέκτησαν τρία παιδιά: την Άλισον, τη Μαράια και τον Μόργκαν. Το ζευγάρι χώρισε όταν η Μαράια ήταν μόλις τριών ετών.

Η σχέση της Μαράια με τη μητέρα της υπήρξε ασταθής και περίπλοκη καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής της, παρά το γεγονός ότι η τραγουδίστρια κληρονόμησε από εκείνη το εξαιρετικό της φωνητικό ταλέντο.

«Είμαι ευγνώμων που κατάφερα να περάσω την τελευταία εβδομάδα της ζωής της μαζί της», συμπλήρωσε η βραβευμένη με Grammy καλλιτέχνης. «Εκτιμώ βαθύτατα την αγάπη, τη στήριξη και τον σεβασμό για την ιδιωτικότητά μου σε αυτή τη δύσκολη περίοδο».

