Λόρεν Σάντσεζ: Πώς αντέδρασε στην σκληρή κριτική για το αποκαλυπτικό ντύσιμό της στην ορκωμοσία Τραμπ

Ένα από τα πρόσωπα που απασχόλησαν τον διεθνή Τύπο αλλά κυρίως τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετά την ορκωμοσία του Ντόναλντ Τραμπ ήταν η αρραβωνιαστικιά του δισεκατομμυριούχου, Τζεφ Μπέζος, Λόρεν Σάντσεζ.

Η Λόρεν Σάντσεζ επικρίθηκε έντονα για το λευκό κοστούμι με το αποκαλυπτικό μπουστάκι που επέλεξε να φορέσει στην ορκωμοσία του Αμερικανού Προέδρου στην ροτόντα του Καπιτωλίου.

Μάλιστα σχολιάστηκε και το γεγονός ότι το αφεντικό της Meta, Μαρκ Ζούκερμπεργκ που καθόταν δίπλα της δεν μπορούσε να πάρει τα μάτια του από το μπούστο της.

Αρκετοί την επέκριναν με το επιχείρημα διάλεξε ένα εντελώς ακατάλληλο ρούχο για μία τόσο επίσημη στιγμή. Ωστόσο η ίδια φέρεται να αδιαφορεί εντελώς για τα αρνητικά σχόλια.

Σύμφωνα με τo Page Six, η Λόρεν Σάντσεζ αντιμετωπίζει με χιούμορ και πολλές φορές αδιαφορία τις αρνητικές κριτικές σε βάρος της.

«Η Λόρεν απλά δεν δίνει δεκάρα. Κάνει ό,τι θέλει», είπε φίλος της Σάντσεζ στην Page Six. Πάντως παλαιότερα η μέλλουσα κυρία Μπέζος ενδιαφερόταν για την δημόσια εικόνα της και το τι σκέφτονται οι άλλοι για εκείνη. Η δημοσιογράφος της εφημερίδας Wall Street Journal, Ντάνα Ματιόλι ανέφερε στο βιβλίο με τίτλο “The Everything War: Amazon’s Ruthless Quest to Own the World and Remake Corporate Power” ότι, το 2020, η Σάντσεζ είχε ζητήσει την βοήθεια της πολιτικής αναλύτριας και πρώην συμβούλου του Ντόναλντ Τραμπ, Κελιάν Κόνγουεϊ για το πώς να αντιμετωπίζει την δημόσια εικόνα της.

«Σε παρακαλώ, έχεις κοιταχτεί στον καθρέφτη; Οι άνθρωποι σε ζηλεύουν», φέρεται να της απάντησε η Κελιάν Κόνγουεϊ. Από τότε η Σάντσεζ λέγεται ότι αδιαφορεί για τις απόψεις που εκφράζονται σε βάρος της και προτιμάει να περνάει καλά και να διασκεδάζει.