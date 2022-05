Κυκλοφόρησε σήμερα το νέο άλμπουμ των Def Leppard

Οι Def Leppard είναι ένα κορυφαίο βρετανικό συγκρότημα της hard rock μουσικής. Όλα τα μέλη του γκρουπ έχουν πάνω κάτω την ίδια ηλικία με εμένα. Είναι γεννημένοι το 1959-60. Και αυτό ήταν το πρώτο πράγμα που παρατηρήσαν, όταν τους γνώρισα στα καμαρίνια της τηλεοπτικής μουσικής “Top Of The Pops” του BBC, το 1980, όπου θα εμφανιζόντουσαν για πρώτη φορά στην καριέρα τους.

Του Ιωσήφ Αβράμογλου

Τότε όλοι μας 20άρηδες μιλήσαμε πολύ ανοιχτά και ευχάριστα, κάναμε και μιά μικρή συνέντευξη και μου χάρισαν το πρώτο τους σινγκλ “Hello America”, το οποίο είχε συμπεριληφθεί στο ντεμπούτο άλμπουμ τους “On Through the Night”… ακόμα το έχω!

Έκτοτε η πορεία τους ήταν ιδιαιτέρως εντυπωσιακή και επιτυχημένη. Έχουν πουλήσει πάνω από 100 εκατομμύρια δίσκους σε ολόκληρο τον κόσμο. Βρίσκονται μέσα στη λίστα με τους 100 Καλύτερους Καλλιτέχνες του hard rock του VH1, όπως και στην λίστα με τους 100 Καλύτερους Καλλιτέχνες όλων των εποχών, ενώ έχουν ενταχθεί στο Rock and Roll Hall of Fame το 2019. Και βέβαια δεν υπάρχει καμία απολύτως αμφιβολία ότι είναι ένα από τα πιο δημοφιλή γκρουπ και στην χώρα μας!

Σήμερα οι Def Leppard κυκλοφόρησαν το νέο τους άλμπουμ με γενικό τίτλο “Diamond Star Halos”. Σε δύο σχεδόν country rock κομμάτια του δίσκου συμμετέχει η Alison Krauss.

Υπάρχουν επιρροές στον δίσκο από την glam-rock εποχή, ιδιαίτερα στα δύο πρώτα σινγκλς “Kick” και “Fire It Up”.

Αυτό είναι το πρώτο άλμπουμ του συγκροτήματος, μετά από εκείνο του 2015 που είχαν βγάλει με τίτλο το όνομα τους “Def Leppard”. Είναι ένας καλός δίσκος, αλλά μερικοί υποστηρίζουν ότι δεν πιάνει τα επίπεδα των “Hysteria” και “Pyromania”. Παρόλα αυτά to “Diamond Star Halos” έχει τα εξής 15 κομμάτια:

1. Take What You Want

2. Kick

3. Fire It Up

4. This Guitar [feat. Alison Krauss]

5. SOS Emergency

6. Liquid Dust

7. U Rok Mi

8. Goodbye For Good This Time

9. All We Need

10. Open Your Eyes

11. Gimme A Kiss

12. Angels (Can’t Help You Now)

13. Lifeless [feat. Alison Krauss]

14. Unbreakable

15. From Here To Eternity

