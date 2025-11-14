Κώστας Φαλελάκης: «Μετά τον θάνατο του Μηνά είχα σκεφτεί να αποδημήσω αλλά ντράπηκα που το είπα μετά την τελετή»

Ο Κώστας Φαλελάκης συναντήθηκε με την Αθηναϊδα Νέγκα στο πλατό της εκπομπής «Καλύτερα αργά» του Action 24, το βράδυ της Πέμπτης, και μίλησε για τη ζωή του, ενώ δεν έλειψε και η αναφορά στον επί χρόνια σύντροφό του, τον αείμνηστο Μηνά Χατζησάββα.

Ο ηθοποιός είπε αρχικά πως «το πένθος το έχω ξεπεράσει, γιατί είναι δικό μου. Δεν αφορά στον Μηνά, αφορά εμένα. Είναι δηλαδή δική μου η αναπηρία που μου προκαλεί ο θάνατος του. Με τον Μηνά ήταν δόξα. Δεν με στενοχωρεί καθόλου που το συζητάμε, οποιαδήποτε αναφορά στον Μηνά μου δίνει τεράστια χαρά».

Στη συνέχεια, ο ηθοποιός αποκάλυψε μια από τις πιο δύσκολες στιγμές που έζησε μετά την πολιτική τελετή του Μηνά Χατζησάββα, σημειώνοντας: «Ένας λόγος που είμαι στη ζωή είναι και ο εξής. Μετά την πολιτική τελετή που έγινε, που ήμουν σε μια απελπιστική κατάσταση, όταν πήγα στο σπίτι και έμεινα μόνος, είπα “όχι, θα μείνεις εδώ γιατί έχεις πολλή αγάπη πάνω σου”. Είχα σκεφτεί να αποδημήσω αλλά μετά ντράπηκα που το είπα μετά την τελετή».

Ο Κώστας Φαλελάκης εξήγησε επίσης πως «δηλαδή εισέπραξα τόση πολλή αγάπη αντανακλαστική. Στον Μηνά απευθυνόταν, άρα ήμουν κληρονόμος και έπρεπε να διαφυλάξω αυτή την κληρονομιά». Η έντονη υποστήριξη που έλαβε από τον κόσμο λειτούργησε ως βάση για να αγκαλιάσει ξανά τη ζωή, ενώ αποκάλυψε και μια σημαντική στιγμή που έπαιξε ρόλο στην ανάρρωσή του: «Κάποιους μήνες μετά την απώλεια, που ήταν μια δύσκολη περίοδος, έτυχε να έχω μια συνεργασία με τη Λίνα Νικολακοπούλου και μου είπε “δεν σε φοβάμαι, μην ανησυχείς, έχεις πολλή αγάπη πάνω σου” διαβλέποντας την κατάσταση μου».