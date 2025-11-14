Κώστας Φαλελάκης: «Μετά τον θάνατο του Μηνά είχα σκεφτεί να αποδημήσω αλλά ντράπηκα που το είπα μετά την τελετή»

Enikos Newsroom

lifestyle

Κώστας Φαλελάκης: «Μετά τον θάνατο του Μηνά είχα σκεφτεί να αποδημήσω αλλά ντράπηκα που το είπα μετά την τελετή»

Ο Κώστας Φαλελάκης συναντήθηκε με την Αθηναϊδα Νέγκα στο πλατό της εκπομπής «Καλύτερα αργά» του Action 24, το βράδυ της Πέμπτης, και μίλησε για τη ζωή του, ενώ δεν έλειψε και η αναφορά στον επί χρόνια σύντροφό του, τον αείμνηστο Μηνά Χατζησάββα.

Ο ηθοποιός είπε αρχικά πως «το πένθος το έχω ξεπεράσει, γιατί είναι δικό μου. Δεν αφορά στον Μηνά, αφορά εμένα. Είναι δηλαδή δική μου η αναπηρία που μου προκαλεί ο θάνατος του. Με τον Μηνά ήταν δόξα. Δεν με στενοχωρεί καθόλου που το συζητάμε, οποιαδήποτε αναφορά στον Μηνά μου δίνει τεράστια χαρά».

Στη συνέχεια, ο ηθοποιός αποκάλυψε μια από τις πιο δύσκολες στιγμές που έζησε μετά την πολιτική τελετή του Μηνά Χατζησάββα, σημειώνοντας: «Ένας λόγος που είμαι στη ζωή είναι και ο εξής. Μετά την πολιτική τελετή που έγινε, που ήμουν σε μια απελπιστική κατάσταση, όταν πήγα στο σπίτι και έμεινα μόνος, είπα “όχι, θα μείνεις εδώ γιατί έχεις πολλή αγάπη πάνω σου”. Είχα σκεφτεί να αποδημήσω αλλά μετά ντράπηκα που το είπα μετά την τελετή».

Ο Κώστας Φαλελάκης εξήγησε επίσης πως «δηλαδή εισέπραξα τόση πολλή αγάπη αντανακλαστική. Στον Μηνά απευθυνόταν, άρα ήμουν κληρονόμος και έπρεπε να διαφυλάξω αυτή την κληρονομιά». Η έντονη υποστήριξη που έλαβε από τον κόσμο λειτούργησε ως βάση για να αγκαλιάσει ξανά τη ζωή, ενώ αποκάλυψε και μια σημαντική στιγμή που έπαιξε ρόλο στην ανάρρωσή του: «Κάποιους μήνες μετά την απώλεια, που ήταν μια δύσκολη περίοδος, έτυχε να έχω μια συνεργασία με τη Λίνα Νικολακοπούλου και μου είπε “δεν σε φοβάμαι, μην ανησυχείς, έχεις πολλή αγάπη πάνω σου” διαβλέποντας την κατάσταση μου».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Στο εδώλιο οι ψυχίατροι- στο πλευρό τους η ΕΙΝΑΠ

Αντιμετωπίστε το άγχος μέσα σε 2 λεπτά – Ποια είναι η τεχνική που προτείνουν ειδικοί

Temu – Shein: Τι αλλάζει με τα δέματα κάτω των 150 ευρώ

Φορολογικές δηλώσεις: Πώς μπορείτε να ελαφρύνετε το εκκαθαριστικό σας και να πληρώσετε λιγότερους φόρους το 2026

Google: Όλα όσα διορθώνει η επικείμενη ενημέρωση για τα Pixel

Κουίζ: Πόσο καλοί είστε στην ελληνική μυθολογία; Δοκιμάστε τις γνώσεις σας και κάντε το 3 στα 3
περισσότερα
05:14 , Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2025

Μαρία Παπαφωτίου: «Όταν πλέκω, αδειάζω τις σκέψεις μου τελείως»

Η Μαρία Παπαφωτίου βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή της Αθηναΐδας Νέγκα το βράδυ της Πέμπτης και...
03:05 , Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2025

Σοφία Μουτίδου: «Με πήραν από εκπομπή για να καβγαδίσω με τον παρουσιαστή»

Η Σοφία Μουτίδου μοιράστηκε στον αέρα της εκπομπής «Real View», το βράδυ της Πέμπτης, μια προσ...
22:33 , Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2025

Μελίνα Ασλανίδου για την απόκτηση παιδιού: «Ήθελα κάποια στιγμή στη ζωή μου, έκανα και τις προσπάθειές μου»

Καλεσμένη στη διαδικτυακή εκπομπή της Μαρίας Σολωμού στο Youtube, ήταν η Μελίνα Ασλανίδου. Η α...
21:30 , Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2025

Καλομοίρα: «Νευρίασα τόσο πολύ και ήθελα να τα σπάσω όλα» – Η αποκάλυψη για το περιστατικό με τη μητέρα της

Η Καλομοίρα διατηρεί έναν ενεργό λογαριασμό στο Youtube, μέσα από τον οποίο επικοινωνεί με του...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα