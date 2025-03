Κλόε Καρντάσιαν: «Έχω να το κάνω πολλά χρόνια» – Η αιτία της αποχής και η προτίμησή της να «παντρευτεί» το κρεβάτι της

Η Κλόε Καρντάσιαν αποκάλυψε στην τελευταία της συνέντευξη πως οι σχέσεις και οι έρωτες έχουν περάσει σε δεύτερη μοίρα στη ζωή της, έπειτα από μια σειρά σκανδάλων απιστίας του μπασκετμπολίστα στο NBA, Τρίσταν Τόμσον, τα οποία -μεταξύ άλλων προβλημάτων- οδηγήσαν στον χωρισμό τους.

Στο πρόσφατο επεισόδιο της σειράς «The Kardashians», με τίτλο «Payback’s a Bitch», η διάσημη ριάλιτι σταρ αποκάλυψε ότι δεν έχει έρθει σε σωματική επαφή με κάποιον για «χρόνια».

Κατά τη διάρκεια ενός δείπνου στην Ιταλία με την αδελφή της Κιμ Καρντάσιαν και την ομάδα τους, ο διάσημος κομμωτής Chris Appleton εξέφρασε την επιθυμία του να βοηθήσει την Κλόε να «ξαναβρεί τη χαρά του σεξ».

«Δεν έχω έρθει σε σωματική επαφή εδώ και αρκετό καιρό. Οπότε ξεκινάμε από την αρχή», εξήγησε η Κλόε στην προσωπική της εξομολόγηση, προσθέτοντας, «[είμαι] Γεννημένη ξανά».

Στο τραπέζι του δείπνου, η Κλόε λέει στον Appleton: «Είσαι εμμονικός με το ότι δεν έχω κάνει σεξ. Του αρέσει που δεν έχω κάνει σεξ εδώ και τόσα χρόνια».

Khloé Kardashian gives depressing update on love life post-Tristan Thompson: “I haven’t had sex in so many years” https://t.co/k6yeh20xEp pic.twitter.com/GA9DRroN0Y



Παρόλο που δεν φαίνεται να σκοπεύει να ανατρέψει την κατάσταση αποχής στο άμεσο μέλλον, η Κλόε μοιράστηκε την άποψη που έχει για την ιδέα του γάμου: «Στο Instagram, είδα κάποιον που παντρεύτηκε τον Πύργο του Άιφελ, κάποιο φαγητό, ένα κινητό τηλέφωνο και κάτι άλλο. Έτσι ίσως να είμαι και εγώ σε μερικά χρόνια – απλώς παντρεύομαι κάτι όπως το κρεβάτι μου», είπε.

«Αυτό θα ήταν τόσο ωραίο. Παντρεύομαι το κρεβάτι μου, ξέρω ποιον θα συναντήσω κάθε βράδυ όταν γυρίζω σπίτι, ξέρω ότι θα είναι εκεί για μένα και θα με αγκαλιάσει όποτε θέλω. Και δεν θα μου απαντήσει».

Παρόλο που η Κλόε Καρντάσιαν δεν είναι έτοιμη να ξαναμπεί σε σχέση, σημείωσε: «Μπορώ να βρω κάποιον για να κάνω σεξ, απλώς δεν θέλω να κάνω σεξ».

Αυτή η αποκάλυψη για τα προσωπικά της έρχεται λίγες εβδομάδες μετά την είδηση ότι η 6χρονη κόρη της, Τρου (True), πιστεύει ότι η Κλόε και ο Τόμσον είναι παντρεμένοι. Έπειτα από χρόνια σχέσης που διαταράχθηκε από την απιστία του NBAer, το ζευγάρι αποφάσισε να χωρίσει οριστικά το 2021, όταν η γυμνάστρια Maralee Nichols αποκάλυψε ότι είχε αποκτήσει παιδί με τον Τόμσον.

Khloe Kardashian confesses her daughter, True, thinks she is married to Tristan Thompson, sharing ‘It is the right thing to do.’ pic.twitter.com/LkwgTVHRAY

— Entertainment Tonight (@etnow) March 6, 2025