Γουίνγκς Χάουζερ: Πέθανε ο διάσημος ηθοποιός σε ηλικία 78 ετών – Είχε γίνει γνωστός από τα «Ατίθασα νιάτα»

Πέθανε σε ηλικία 78 ετών ο ηθοποιός Γουίνγκς Χάουζερ (Wings Hauser), χαρακτηριστική μορφή της αμερικανικής τηλεόρασης αλλά και του κινηματογράφου, στις 15 Μαρτίου στο Λος Άντζελες από φυσικά αίτια.

«Η μοναδική, θρυλική καριέρα του διήρκεσε 58 χρόνια στον κινηματογράφο, την τηλεόραση και τη μουσική, δουλεύοντας δίπλα σε πολλούς από τους μεγαλύτερους καλλιτέχνες της βιομηχανίας και κερδίζοντας τον σεβασμό τους», ανακοίνωσε η σύζυγός του, Κάλι Λίλι Χάουζερ σε ανάρτησή της στον λογαριασμό του στο Facebook.

Σύμφωνα με τη New York Post, ο ηθοποιός πέθανε σε ηλικία 78 ετών στην αγκαλιά της γυναίκας του. Η Κάλι Λίλι Χάουζερ, την οποία παντρεύτηκε το 2002, ήταν η τέταρτη σύζυγός του.



Ο Τζέραλντ Ντουάιτ Χάουζερ γεννήθηκε στο Χόλιγουντ στις 12 Δεκεμβρίου 1947 και ήταν γιος των Τζεραλντίν και Ντουάιτ Χάουζερ. Ο πατέρας του ήταν συγγραφέας ηθοποιός και παραγωγός που μπήκε στη μαύρη λίστα του Μακαρθισμού στα χρόνια της αντικομμουνιστικής-αντισημιτικής περιόδου στις Ηνωμένες Πολιτείες στη δεκαετία του 1950.

Ο σημαντικός ρόλος του Γουίνγκς Χάουζερ ως Γκρεγκ Φόστερ στα «Ατίθασα νιάτα» δεν ήταν η μοναδική του τηλεοπτική εμφάνιση, αλλά ήταν η μεγαλύτερη. Πρωταγωνίστησε σε 15 επεισόδια αφού ανέλαβε τον ρόλο από τους ηθοποιούς James Houghton και Brian Kern.

Ο Χάουζερ συνέχισε να εργάζεται σε πολλές επιτυχημένες σειρές, όπως «Magnum, P.I.», «The Fall Guy», «Murder, She Wrote», «Perry Mason», «Roseanne» και «Beverly Hills 90210».

Wings Hauser, Character Actor From ‘Vice Squad,’ ‘The Young and the Restless,’ Dies at 78 https://t.co/gwuadZd3jz



Η πιο πρόσφατη ήταν το «Criminal Minds» το 2010.

Πρωταγωνίστησε επίσης σε ταινίες, μεταξύ των οποίων το «Vice Squad» (1982), το «Tough Guys Don’t Dance» (1987) και το «The Insider» (1999) με τον Αλ Πατσίνο και τον Ράσελ Κρόου.

Wings Hauser, an outstanding character actor with over 110 screen acting credits to his name, died at the age of 77.https://t.co/7shpS0jwXc pic.twitter.com/KoW3OgUJet

