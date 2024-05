Κέβιν Κόστνερ: Τα δάκρυά του στις Κάννες και το χειροκρότημα των 7 λεπτών

Η ταινία του Κέβιν Κόστνερ «Horizon: An American Saga» προβλήθηκε στις Κάννες την Κυριακή και κέρδισε 7 λεπτά χειροκροτήματος από το κοινό.

Ο 69χρονος ηθοποιός ήταν εμφανώς συγκινημένος και βούρκωσε όταν το κοινό τον χειροκροτούσε παρατεταμένα και φώναζε το μικρό όνομα του. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, ο Κέβιν Κόστνερ ευχαρίστησε το κοινό και υποσχέθηκε ότι θα γυριστούν τρεις ακόμη ταινίες του franchise «Horizone».

Kevin Costner gets teary-eyed during the standing ovation for his film “Horizon: An American Saga” at Cannes. pic.twitter.com/ddOxeGUprm

