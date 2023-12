Νέος έρωτας για τον Κέβιν Κόστνερ 2 μήνες μετά το διαζύγιο

Σε σχέση με την 49χρονη τραγουδίστρια Τζούελ είναι ο 68χρονος, Κέβιν Κόστνερ, μόλις 2 μήνες μετά από το θυελλώδες διαζύγιο του.

Το ειδύλλιο αποκαλύφθηκε από το TMZ που δημοσίευσε φωτογραφίες της τραγουδίστριας και του ηθοποιού από τις διακοπές τους στην Καραϊβική. Η Τζούελ καθόταν στην αγκαλιά του ηθοποιού, ο οποίος είχε τυλίξει τα χέρια του γύρω από την μέση της. Και οι δύο έδειχναν χαρούμενοι.

Kevin Costner and Jewel Dating, Cozy Photos on Caribbean Vacay | Click to read more 👇 https://t.co/LT5yaSfk9z

— TMZ (@TMZ) December 8, 2023