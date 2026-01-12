Κάτια Δανδουλάκη για τον Χρήστο Πολίτη: «Να ηρεμήσει η ψυχή του και να γαληνεύσει»

Σύνοψη από το

  • Η Κάτια Δανδουλάκη είπε το δικό της «αντίο» στον Χρήστο Πολίτη μέσα από την εκπομπή «Πρωινό» του ΑΝΤ1.
  • Η ηθοποιός είχε συνεργαστεί με τον Χρήστο Πολίτη στη θρυλική σειρά «Λάμψη», αν και τα τελευταία χρόνια είχαν πάρει αποστάσεις.
  • Με συγκινητικά λόγια, η Κάτια Δανδουλάκη ευχήθηκε «η ψυχή του να ηρεμήσει και να γαληνεύσει», προσθέτοντας πως «γινόμαστε όλο και πιο φτωχοί».
Enikos Newsroom

lifestyle

Χρήστος Πολίτης
Φωτογραφία: INTIME

Το δικό της «αντίο» στον Χρήστο Πολίτη είπε η Κάτια Δανδουλάκη μέσα από την εκπομπή «Πρωινό» του ΑΝΤ1.

Η ηθοποιός, η οποία είχε συνεργαστεί με τον Χρήστο Πολίτη στη θρυλική σειρά «Λάμψη», αλλά τα τελευταία χρόνια είχαν πάρει αποστάσεις ο ένας από τον άλλον, με σκληρές εκατέρωθεν δηλώσεις, αποχαιρέτησε τον ηθοποιό με μερικά πολύ συγκινητικά λόγια.

«Αυτό που έχω να πω, γιατί αυτά είναι πολύ μεγάλα γεγονότα, το πέρασμα από τη ζωή σε μια άλλη ζωή. Θέλω να πω από την καρδιά μου, η ψυχή του να ηρεμήσει και να γαληνεύσει. Πραγματικά από την καρδιά μου. Τίποτα άλλο. Για όλους μας εύχομαι καλή χρονιά. Γινόμαστε όλο και πιο φτωχοί. Εύχομαι η ζωή μας να γεμίσει με χαρά» είπε η Κάτια Δανδουλάκη.

