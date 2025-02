Κάνιε Γουέστ: Παίρνει διαζύγιο από την Μπιάνκα Σενσόρι έπειτα από την γυμνή της εμφάνιση στα Γκράμι – 5 εκατ. δολάρια η αποζημίωση της Ιταλίδας

Τον δρόμο του χωρισμού φαίνεται να έχουν πάρει σύμφωνα με δημοσιεύματα ο Κάνιε Γουέστ και η Μπιάνκα Σενσόρι, δέκα σχεδόν μέρες έπειτα από την προκλητική εμφάνιση της τελευταίας στο κόκκινο χαλί των βραβείων Γκράμι, όπου και δεν δίστασε να παρουσιαστεί γυμνή στο πλευρό του διάσημου καλλιτέχνη. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail, η Σενσόρι εφόσον πάρει διαζύγιο από τον Κάνιε Γουέστ θα λάβει το ποσό των 5 εκατομμυρίων δολαρίων ως αποζημίωση για την λύση του γάμου τους, που είχε πραγματοποιηθεί τον Δεκέμβριο του 2022.

Μια πηγή κοντά στον ράπερ και πρώην σύζυγο της Κιμ Καρντάσιαν με την οποία έχει μια κόρη, τη Νόρθ, επιβεβαίωσε στη DailyMail ότι το ζευγάρι έχει πλέον χωρίσει και αναμένεται να κατατεθεί σύντομα νομική αίτηση για τη λήξη του γάμου τους. Η 30χρονη παραμένει προς το παρόν στην πολυτελή κατοικία τους, αξίας 35 εκατομμυρίων δολαρίων, στην περιοχή Beverly Park North του Λος Άντζελες.

Παραμένει άγνωστο, πάντως, μέχρι στιγμής αν ο Κάνιε Γουέστ είναι μαζί της, ωστόσο ορισμένοι πιστεύουν ότι ίσως επιστρέψει τις επόμενες μέρες στο Τόκιο της Ιαπωνίας, όπου πέρασε το μεγαλύτερο μέρος της περσινής χρονιάς διαμένοντας σε ξενοδοχείο.

Όπως αναφέρει το σχετικό δημοσίευμα, η κρίση ανάμεσα στο ζευγάρι μάλλον ξεκίνησε τη βραδιά των Grammys, με το αντισημιτικό ξέσπασμα του ράπερ στο X να είναι πιθανώς η «σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι».

Η Σενσόρι είχε αναλάβει να πρωταγωνιστήσει σε ταινία μυθοπλασίας που γυρίζεται εν μέρει στην Ιαπωνία, σε συμπαραγωγή του Γουέστ, που σύμφωνα με πληροφορίες θα εστίαζε στο γυναικείο σώμα, αλλά πάγωσε τη συμμετοχή της στα γυρίσματα, λίγο πριν γίνει γνωστή η είδηση του χωρισμού τους.

Kanye West and Bianca Censori have split and are heading for divorce, TMZ reports. pic.twitter.com/QsHFNXiPX7

— Pop Crave (@PopCrave) February 13, 2025