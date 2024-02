Κάνιε Γουέστ: Κινδυνεύει με ποινή φυλάκισης ή πρόστιμο η σύζυγος του, Μπιάνκα για την γυμνή εμφάνιση στο Παρίσι

Ποινή φυλάκισης ή πρόστιμο ύψους 15.000 ευρώ θα μπορούσε να αντιμετωπίσει η σύζυγος του ράπερ, Κάνιε Γουέστ για την γυμνή εμφάνιση της στο Παρίσι.

Η 29χρονη Μπιάνκα Σενσόρι έχει συνηθίσει τους φωτογράφους στις προκλητικές εμφανίσεις. Ωστόσο την Τρίτη φαίνεται ότι κατάφερε να ξεπεράσει κάθε όριο αφού εμφανίστηκε με διαφανές καλσόν χωρίς εσώρουχα.

Σε έξοδο με τον Κάνιε Γουέστ η 29χρονη δεν μπήκε καν στον κόπο να καλύψει τα γεννητικά της όργανα ή τα γυμνά οπίσθιά της, καθώς πλήθος σοκαρισμένων θεατών τραβούσε φωτογραφίες.

Επίσης, δεν φάνηκε να φοράει πουκάμισο ή σουτιέν κάτω από ένα κοντό γούνινο παλτό, καθώς επέστρεφε στο ξενοδοχείο Ritz. Αυτή η εμφάνιση θα μπορούσε να της δημιουργήσει προβλήματα με τις γαλλικές αρχές, καθώς παραβιάζει τους νόμους περί ευπρέπειας.

Ο ποινικός κώδικας της Γαλλίας ορίζει ότι «η εκ προθέσεως σεξουαλική επίδειξη ενώπιον άλλων σε χώρο προσιτό στο κοινό τιμωρείται με φυλάκιση ενός έτους και πρόστιμο εκατό χιλιάδων φράγκων. [€15,000]».

Βέβαια ο νόμος ορίζει ότι η προσβολή της δημοσίας αιδούς προσδιορίζεται από τον χώρο στον οποίο βρίσκεται κάποιος γυμνός. «Η κατηγορία έχει διατυπωθεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε να αποκλείεται κάθε δυνατότητα δίωξης κατά προσώπων που ασκούν γυμνισμό σε χώρους ειδικά προορισμένους για τον σκοπό αυτό», αναφέρεται στον ποινικό κώδικα.

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά, που η Μπιάνκα κινδυνεύει να βρεθεί αντιμέτωπη με το νόμο για το ντύσιμο της. Πέρσι κινδύνευσε με πρόστιμο 10.000 ευρώ και φυλάκιση κατά τη διάρκεια του ταξιδιού της στην Ιταλία με τον Κάνιε Γουέστ. Και σε αυτό το ταξίδι η 29χρονη κυκλοφορούσε στους δρόμους σχεδόν γυμνή.

Bianca Censori shocks with X-rated look in Paris: Kanye West’s wife wears NO UNDERWEAR with sheer stockings in her most explicit outfit yet. https://t.co/n1sXKKM5dt pic.twitter.com/nOz4ahGoM1

— Daily Mail Online (@MailOnline) February 28, 2024