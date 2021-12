Η μικρή οικιακή συναυλία του Robert Plant με την Alison Krauss

Τα μικρόφωνα και οι ενισχυτές στήθηκαν κάπου στο Νάσβιλ. Ο Robert Plant συναντιέται και πάλι με την Alison Krauss, μετά από 14 χρόνια. Την παρέα συμπλήρωσαν εξαιρετικοί μουσικοί όπως οι: Jay Bellerose στα ντραμς, JD McPherson στην κιθάρα, Dennis Crouch στο μπάσσο, Stuart Duncan στις κιθάρες και ο Viktor Krauss στην ηλεκτρική κιθάρα και στο ηλεκτρικό μπάσο.

Του Ιωσήφ Αβράμογλου

Τρία κομμάτια ηχογραφήθηκαν στο σετ. Το ένα είναι ένα ροκαμπίλι τραγούδι, το “Can’t Let Go”, που είχε πρωτοηχογραφήσει η Lucinda Williams. Το άλλο είναι ένα κομμάτι που ο Robert Plant θυμάται ότι το είχε πρωτοακούσει όταν ήταν 15 ετών, από τους Bobby Moore & the Rhythm Aces. Τόσο ο τραγουδιστής των Led Zeppelin όσο και η Alison Krauss έβαλαν την ψυχή και τις αρμονίες τους στο τραγούδι αυτό, που έχει τίτλο “Searching For My Love”. Στο 3ο κομμάτι αναλαμβάνει περισσότερο η Alison Krauss, που ερμηνεύει το “Trouble With My Lover”, ένα τραγούδι που είχε γράψει ο Allen Toussaint και είχε ηχογραφήσει κατά τη δεκαετία του ’60 η επωνομαζόμενη “Χαμένη Βασίλισσα της σόουλ της Νέας Ορλεάνης”, η Betty Harris.

Αυτές οι διασκευές είναι πολύ προσεγμένες και ντελικάτες και πολύ ξεχωριστές!