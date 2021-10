Νέα συνεργασία του Robert Plant με την Alison Krauss

Στις 19 Νοεμβρίου πρόκειται να κυκλοφορήσει ο δεύτερος δίσκος- συνεργασία μεταξύ του τραγουδιστή των Led Zeppelin, Robert Plant και της bluegrass-country συνθέτριας-τραγουδίστριας Alison Krauss. Ο προηγούμενος δίσκος τους ήταν το “Raising Sand”, που είχε κυκλοφορήσει το 2007 και είχε ανακηρυχθεί ως δίσκος της χρονιάς. Ο νέος δίσκος, που αναμένεται, θα λέγεται “Raise the Roof”. Και στα δύο άλμπουμ παραγωγός είναι ο T-Bone Burnett.

Του Ιωσήφ Αβράμογλου

Στο καινούργιο LP θα υπάρχουν μεταξύ άλλων και τραγούδια των Merle Haggard, Allen Toussaint και Everly Brothers. Ο Robert Plant και η Alison Krauss είχαν γνωριστεί σε μία συναυλία του Rock & Roll Hall of Fame στο Cleveland του Ohio.

Δύο είναι τα τραγούδια που έχουν ήδη δημοσιοποιηθεί από το επερχόμενο άλμπουμ. Το ένα είναι το “Can’t Let Go” και το άλλο – προσφάτως – το “High And Lonesome”. Να σημειωθεί ότι οι δύο καλλιτέχνες προγραμματίζουν περιοδεία από κοινού για το 2022.

Το πλήρες Tracklist του “Raise the Roof” έχει ως εξής:

1. Quattro (World Drifts In)

2. The Price of Love

3. Go Your Way

4. Trouble With My Lover

5. Searching for My Love

6. Can’t Let Go

7. It Don’t Bother Me

8. You Led Me to the Wrong

9. Last Kind Words Blues

10. High and Lonesome

11. Going Where the Lonely Go

12. Somebody Was Watching Over Me