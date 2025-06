Γιώργος Αμούτζας: Η συγκινητική ανάρτηση της Τάνιας Μπρεάζου μετά το ατύχημά του στο Ράλλυ Ακρόπολις – «Βγήκες αλώβητος»

Μέσω μίας ανάρτησης στον λογαριασμό της στο Instagram, θέλησε η Τάνια Μπρεάζου να μοιραστεί αφενός το σοκ που υπέστη με το ατύχημα του συντρόφου της, Γιώργου Αμούτζα στο Ράλλυ Ακρόπολις 2025 και αφετέρου την ευτυχία της για το γεγονός πως βγήκε αλώβητος από το κατεστραμμένο ολοσχερώς όχημα του.

Όπως έγινε γνωστό, το όχημα που οδηγούσε ο ηθοποιός μαζί με τον Ηλία Παναγιωτούνη είχε ένα σφοδρό ατύχημα στην πρώτη ειδική διαδρομή. Ευτυχώς, ωστόσο, πέρα από το αγωνιστικό τους όχημα, τόσο ο ίδιος όσο και ο συνοδηγός του είναι καλά στην υγεία τους.

Το απόγευμα του Σαββάτου, η Τάνια Μπρεάζου επέλεξε να δημοσιεύσει μια εικόνα του αγαπημένου της σαν ιστορία στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram συνοδεία του παρακάτω κειμένου. «Δεν σε λύγισε η στιγμή. Ο Θεός άπλωσε το χέρι του κι εσύ στάθηκες όρθιος. Είσαι φως, είσαι δύναμη. Και εγώ περήφανη όσο δε χωράει η λέξη. Βγήκες αλώβητος και δυνατός. Keep going my super hero».