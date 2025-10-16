Γιάννης Βασιλώττος στο enikos.gr: “Ο έρωτας για μένα είναι μία επιπλέον διάσταση όπως το μήκος, το πλάτος και το ύψος”

Ανάμεσα στα γυρίσματα για το “Grand Hotel” και στις πρόβες του έργου “Όπως σας αρέσει” του William Shakespeare που θα πρωταγωνιστήσει στο Θέατρο Αλκμήνη, ο Γιάννης Βασιλώττος μιλά στο enikos.gr για τους ρόλους που αναμετριέται σε αυτή τη φάση της επαγγελματικής του ζωής και τα μαθήματα που πήρε μέχρι σήμερα από τον έρωτα.

Της Νάντια Ρηγάτου

Ηθοποιός και μουσικός, ο Γιάννης Βασιλώττος ανήκει στους ταλαντούχους της γενιάς του που διατηρεί ακέραιο μέσα του τον ρομαντισμό του καλλιτέχνη κόντρα σε όλες τις δυσκολίες του επαγγέλματος.

Φέτος τον απολαμβάνουμε τηλεοπτικά στη σειρά του Αντ1 “Grand Hotel” στο ρόλο του Μάρκου, το πρωτοπαλίκαρο στη συμμορία του Γεράσιμου Χατζημήτρου που υποδύεται ο Γιάννης Στάνκογλου και που θα μας απασχολήσει αρκετά στη συνέχεια.

Στο θέατρο πάλι, ετοιμάζεται για πολλούς ρόλους στην παράσταση “Όπως σας αρέσει” που θα ανέβει για 6 Τετάρτες στο Θέατρο Αλκμήνη από τις 12 Νοεμβρίου.

-Τι σου αρέσει στην παράσταση “Όπως σας αρέσει”;

Το ότι είναι μια παράσταση που το αποτέλεσμα της βασίζεται 100% στην υποκριτική καθώς δεν υπάρχουν καθόλου σκηνικά ή κοστούμια.

-Τι θα σε δούμε να υποδύεσαι πάνω στη σκηνή;

Καλούμαι να υποδυθώ τους μισούς ρόλους του έργου καθώς την συγκεκριμένη παράσταση πλαισιώνουμε μόνο εγώ και η αγαπημένη Αιλιάνα Μαρκάκη. Σαφώς υπό την καθοδήγηση του εξαιρετικού σκηνοθέτη και φίλου Γιάννη Κόκα ο οποίος μας καλεί να εμβαθύνουμε στα έγκατα της ψυχής του κάθε χαρακτήρα ακόμα κι αν αυτός έχει να πει μόνο μια λέξη. Έτσι η παράσταση καταφέρνει να μας δείξει τον Σαίξπηρ όπως δεν τον έχουμε συνηθίσει. Οι ρόλοι μου είναι ο Ορλάντο ο οποίος είναι ο ένας από τους δύο κεντρικούς χαρακτήρες του έργου, παραμελημένος από τον αδελφό του Όλιβερ, ατίθασος με όρεξη για ζωή και έρωτα. Ο Ντένις, ο υπηρέτης του Όλιβερ με μια queer αύρα. Ο Κάρολος, ο σκληρός και σκοτεινός παλαιστής στο πλευρό του Όλιβερ. Η Σύλια, η ξαδέλφη της Ροζαλίντας και κόρη του νέου Δούκα. Ο Φιλοσοφικόλιθος, ο “τρελός” περιπλανώμενος σοφός της αυλής. Ο εξόριστος Δούκας, ένας καλόκαρδος ηγέτης και πατέρας της Ροζαλίντας. Κάποιοι ακόλουθοι του εξόριστου Δούκα. Ο Κορίν, ένας γέρος βοσκός. Η Φοίβη, μια τοξική νεαρά της εποχής.

–Υπάρχει κάποιο κοινό στοιχείο με τον βασικό ήρωα που ερμηνεύεις;

Σίγουρα υπάρχουν κοινά στοιχεία με κάθε ρόλο που ερμηνεύει κάθε ηθοποιός. Όσο ψάχνεις σίγουρα βρίσκεις. Στη συγκεκριμένη περίπτωση τα κοινά ανάμεσα στον Ορλάντο και σε μένα (τουλάχιστον έτσι όπως προσεγγίζω εγώ τον Ορλάντο) είναι η αποφασιστικότητά του, ο αγώνας που κάνει για να κατακτήσει τους στόχους του, το χιούμορ του και η αγάπη του για τους ανθρώπους που τον νοιάζονται και τον αγαπούν επίσης.

-Πώς θα χαρακτήριζες μέχρι σήμερα τον εαυτό σου στον έρωτα; Είσαι τυχερός, είσαι ευκολόπιστος;

Δεν μπορώ να απαντήσω με σιγουριά αν είναι θέμα τύχης ό,τι αφορά στον έρωτα. Ο έρωτας για μένα είναι μία επιπλέον διάσταση όπως το μήκος, το πλάτος και το ύψος. Έρχεται στην ζωή σου εκεί που δεν το περιμένεις και φανερώνει μπροστά σου πράγματα και συναισθήματα που ίσως μέχρι τότε να μην ήξερες ότι υπάρχουν.

-Η πιο επώδυνη εμπειρία σου στον έρωτα ποια ήταν μέχρι σήμερα και ποιο μάθημα πήρες;

Κάθε έρωτας στη ζωή σ’ εξελίσσει ως άνθρωπο. Άλλος λίγο, άλλος πολύ. Προσωπικά μετά από κάθε επώδυνη εμπειρία είτε είναι ερωτικής φύσης είτε υπαρξιακής με εξελίσσει ως καλλιτέχνη.

-Εκτός από το θέατρο σε απολαμβάνουμε και τηλεοπτικά. Ποια θα είναι η εξέλιξή σου στο Grand Hotel;

Το σενάριο γράφεται συνεχώς. Δεν έχει τελειοποιηθεί οπότε δεν μπορώ να ξέρω πού θα φτάσει ο χαρακτήρας μου. Παρόλα αυτά χαίρομαι που πρώτη φορά καλούμαι να έχω έναν χαρακτήρα σκοτεινό και όχι το “καλό παιδί”.

-Τηλεοπτικά μέχρι τώρα νιώθεις να έχεις σταθείς τυχερός; Αγχώθηκες ποτέ ανάμεσα στη μια δουλειά και την επόμενη αν θα έχεις χρήματα ή αν χρειάστηκε να κάνεις άλλη δουλειά;

Επίσης δεν μπορώ να απαντήσω με σιγουριά αν είναι θέμα τύχης. Νομίζω απλώς ότι πρέπει να είσαι έτοιμος όταν θα σου δοθεί η ευκαιρία να την εκμεταλλευτείς και να σταθείς αντάξιος. Οι χρόνοι που σου δίνονται σε ένα τηλεοπτικό γύρισμα για να φέρεις εις πέρας αυτό που ζητείται είναι σε αστείο βαθμό μικροί. Στη δουλειά μας πάντα υπάρχει η ανησυχία της ανεργίας. Ωστόσο δεν με αγχώνει γιατί δεν φοβάμαι τη δουλειά. Έχω κάνει πολλές δουλειές στη ζωή μου.

-Υπήρξε στιγμή που μετάνιωσες που έγινες καλλιτέχνης και δεν επέλεξες κάτι πιο σταθερό να έχεις ως επάγγελμα;

Όχι δεν μετάνιωσα ποτέ και ούτε θα μετανιώσω. Ακόμα κι αν σταματήσω να ασχολούμαι με καλλιτεχνικά δρώμενα. Ο καλλιτέχνης θα είναι πάντα μέσα μου σε ό,τι κι αν κάνω και θα εξελίσσεται πάντα. Δεν έγινα ηθοποιός από άποψη. Έγινα επειδή στην προκειμένη φάση της ζωής μου πιστεύω πως δεν μπορώ να ζήσω αν δεν ασχολούμαι με την υποκριτική. Είτε είναι κινηματογράφος είτε είναι θέατρο είτε είναι η τηλεόραση.

Λίγα λόγια για το έργο “Οπως σας αρέσει”

Σε αυτήν την κλασσική κωμωδία του Σαίξπηρ η Ροζαλίντα και η ξαδέλφη της Σήλια, δραπετεύουν μεταμφιεσμένες στο δάσος του Άρντεν, για να γλυτώσουν από τον εχθρικό δούκα και την αυλή του. Ο Ορλάντο, εξόριστος κι αυτός στο δάσος, ερωτευμένος με τη Ροζαλίντα, την αναζητεί παντού και μέχρι να την βρει, παίρνει μαθήματα από τον δάσκαλο του δάσους Γανυμήδη, για τις γυναίκες, το φλερτ, τον έρωτα… Μεταμφιέσεις, παρεξηγήσεις και ένα πλήθος χαρακτήρων σε αυλή και δάσος, διδάσκουν τον Ορλάντο, τη Ροζαλίντα και το κοινό, τι σημαίνει… αγάπη.

Δύο ηθοποιοί ενσαρκώνουν πάνω από 24 ρόλους και απαγγέλλουν -λέξη προς λέξη- πάνω από 2.000 στίχους, χωρίς κοστούμια, χωρίς σκηνικό διάκοσμο, χωρίς τίποτα, αντιμετωπίζοντας με τον δικό τους τρόπο τον Σαίξπηρ και… τον Έρωτα.

Χορός, τραγούδι, παντομίμα και σκηνικοί αυτοσχεδιασμοί παντρεύονται τόσο τον σαιξπηρικό λόγο του έργου, όσο και τις ερμηνείες των δύο ηθοποιών της παράστασης, του Γιάννη Βασιλώττου και της Αιλιάνας Μαρκάκη, ακολουθώντας μια ξέφρενη ροή εικόνων, ρόλων και συναισθημάτων. Η σκηνοθεσία του Γιάννη Κόκα τονίζει την απόδραση δύο νέων ανθρώπων στον Έρωτα και στην Τέχνη ως πράξη επανάστασης, στο τώρα και στο τότε…

Θέατρο ΑΛΚΜΗΝΗ

Από 12 Νοεμβρίου και για 6 Τετάρτες στις 19:00