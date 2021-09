Γενέθλια για την Gloria Gaynor και την Chrissie Hynde

Του Ιωσήφ Αβραμόγλου

Η Gloria Gaynor γεννήθηκε στο Newark του New Jersey το 1943. Εβγαλε μεγάλες επιτυχίες στον χώρο της disco μουσικής, όπως τα τραγούδια: “I Will Survive” (1978), “Let Me Know (I Have a Right)” (1979), “I Am What I Am” (1983) και η δική της εκτέλεση στο “Never Can Say Goodbye” (1974). Από μικρή της άρεσε να ακούει στο ραδιόφωνο τα τραγούδια του Nat King Cole και της Sarah Vaughan. Τα αδέλφια της είχαν φτιάξει ένα gospel συγκρότημα. Αλλά εκεινής δεν της επέτρεπαν να τραγουδάει με το γκρουπ των αγοριών…!

Η Chrissie Hynde γεννήθηκε στο Akron του Ohio το 1951. Ηταν ιδρυτικό μέλος και τραγουδίστρια των Pretenders, μία αγγλο-αμερικάνικη rock μπάντα που ιδρύθηκε το 1978. Το γκρουπ αυτό έβγαλε πολλές επιτυχίες, όπως και τα: Kid” (1979), “Brass in Pocket” (1979), “Talk of the Town” (1980), “Message of Love” (1981), “My City Was Gone” (1982), “Back on the Chain Gang” (1982), “Middle of the Road” (1983), “2000 Miles” (1983[3]), “Don’t Get Me Wrong” (1986), “My Baby” (1986) kai “I’ll Stand by You” (1994). Οι Pretenders εντάχθηκαν στο Rock and Roll Hall of Fame το 2005. Η Chrissie Hynde ήταν από τους καλλιτέχνες που το 1985 είχαν εμφανισθεί στο Live Aid.