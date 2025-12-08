Ελένη Φιλίνη: «Δεν έχω καθόλου απωθημένα – Οτιδήποτε με πειράξει θα το πω, δεν θα κάτσω να σκάσω»

  • Η Ελένη Φιλίνη έδωσε συνέντευξη στην Μαρία Ηλιάκη και τον Κρατερό Κατσούλη, αποκαλύπτοντας πτυχές της προσωπικότητάς της.
  • Η ηθοποιός τόνισε πως «δεν έχει καθόλου απωθημένα» και εξηγεί ότι οτιδήποτε την πειράζει «θα το πει, δεν θα κάτσει να σκάσει».
  • Επιπλέον, υπογράμμισε την ανάγκη να «τα έχουμε και με εμάς καλά, να έχουμε την εσωτερική μας γαλήνη», ακόμα κι αν η αλήθεια δεν είναι πάντα εύκολη.
Στην Μαρία Ηλιάκη και τον Κρατερό Κατσούλη έδωσε συνέντευξη η Ελένη Φιλίνη. Η επιτυχημένη ηθοποιός, ανάμεσα σε άλλα εξομολογήθηκε πως δεν έχει καθόλου απωθημένα και εξήγησε τον λόγο. Ακόμα, τόνισε πως ενώ δεν είναι ό,τι καλύτερο το να λες την αλήθεια πάντα, πρέπει να «τα έχουμε και με εμάς καλά, να έχουμε την εσωτερική μας γαλήνη».

«Όσο μπορούσα στη δουλειά ήμουν επιλεκτική, γιατί έπρεπε να εργάζομαι, είναι η δουλειά μου, να ζω από αυτό. Αλλά όσο μπορούσα, ναι», ανέφερε η Ελένη Φιλίνη στη διάρκεια της συνέντευξής της.

Επιπλέον, η ηθοποιός είπε ότι: «Δεν έχω καθόλου απωθημένα, αλλά είναι και από τη φύση μου αυτό. Πάντα έτσι ήμουν. Ίσως γιατί οτιδήποτε με πειράξει θα το πω, δεν θα κάτσω να σκάσω. Γιατί να το κρατήσω; Όχι θα το πω, δεν μπορώ για πολύ. Καμιά φορά λέω “όχι, κλείστο, μην μιλάς!”. Δεν αντέχω, μία-δύο-τρεις θα το πω, δεν υπάρχει περίπτωση.

Είναι η φύση μου αυτή, το έχω αυτό. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο, σου κάνει κακό. Καμιά φορά η αλήθεια δεν είναι ό,τι καλύτερο πάντα να την λες. Αλλά δεν πειράζει, τι να κάνουμε; Πρέπει να τα έχουμε και με εμάς καλά. Να έχουμε την εσωτερική μας γαλήνη, εγώ αυτό έχω κερδίσει ουσιαστικά!».

