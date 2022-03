Δύσκολες ώρες για την Πηνελόπη Αναστασοπούλου

Δύσκολες ώρες βιώνει η Πηνελόπη Αναστασοπούλου, καθώς έφυγε από τη ζωή της ένα αγαπημένο της πρόσωπο.

Συγκεκριμένα, η γνωστή ηθοποιός έκανε μια συγκινητική ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, κάνοντας γνωστή τη δυσάρεστη είδηση.

Να σημειωθεί, ωστόσο, ότι η Πηνελόπη Αναστασοπούλου δεν θέλησε να αποκαλύψει την ταυτότητα της γυναίκας που έφυγε από τη ζωή.

Αναλυτικά η ανάρτησή της:

«Στο τελευταίο της μήνυμα μου έγραψε “Να είσαι πάντα ο αντισυμβατικός εαυτός σου, σ’ αγαπώ πολύ”

Η καρδιά μου έσπασε στη μεριά που σε είχα φυλαγμένη. Στην πιο τρυφερή μου ηλικία μου έμαθες όσα είμαι σήμερα.

Μουσική, αγάπη, ανεξαρτησία, ουσία..

Θα είσαι πάντα η πιο αγαπημένη μου.

I’ take one cause you left me and

Two for my family and

Three for my heartache and

Four for my headaches and

Five for my lonely and

Six for my sorrow and

Seven for no tomorrow and

Eight, I forgot what eight was for and

Nine for the lost gods and

Ten for everything»