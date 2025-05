Δύσκολες ώρες για την Μαριαλένα Ρουμελιώτη: «Έφυγε η βασίλισσά μου – Xρειάστηκα λίγες ημέρες σιωπής»

Ιδιαίτερα δύσκολες στιγμές βιώνει τις τελευταίες ημέρες η Μαριαλένα Ρουμελιώτη. Η ίδια μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στο Instagram πως πριν από μία εβδομάδα «έφυγε» η πολυαγαπημένη της γιαγιά, γεγονός που βύθισε την ίδια αλλά και την οικογένειά της στο πένθος.

Μέσα από μία συγκινητική ανάρτηση, η Μαριαλένα Ρουμελιώτη είπε δυο λόγια για το τραγικό περιστατικό, τα συναισθήματά της αλλά και τα παρηγορητικά λόγια που έλαβε από τους φίλους της στα social media.

«Χρειάστηκα λίγες μέρες σιωπής…

Έφυγε η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ μου.

Και το μόνο που ήθελα ήταν να μείνω κοντά της…

Να κρατήσω χώρο για εκείνη, για την οικογένειά μου, για εμένα.

Δεν ένιωθα την ανάγκη να μιλήσω ή να δείξω κάτι.

Ήθελα απλώς να είμαι.

Και είμαι ακόμα εδώ…

Ίδια — αλλά κάπως διαφορετική.

Λίγο πιο άδεια, και ταυτόχρονα λίγο πιο γεμάτη.

Σας ευχαριστώ από καρδιάς για τα μηνύματα,

το ενδιαφέρον και την αγάπη σας αυτές τις μέρες.

Επιστρέφω σιγά σιγά…

Με ό,τι πιο αληθινό έχει μείνει μέσα μου.

“How rare and beautiful it is

to even exist.”

Για σένα, γιαγιά μου. Πάντα.

Σ’ αγαπώ 🕊️

1 εβδομάδα μακριά…», έγραψε η Μαριαλένα Ρουμελιώτη.

Δείτε την ανάρτησή της