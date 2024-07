Δον Κιχώτης: Ο συγκινητικός Βλαδίμηρος Κυριακίδης, η γεννημένη «Δουλτσινέα» Κοντογεώργη και το φαινόμενο Τσαλταμπάσης

Άφθονο γέλιο και διάχυτος ρομαντισμός περιοδεύουν μαζί σε μια παράσταση αυτό το καλοκαίρι.

Νάντια Ρηγάτου

Ο Δον Κιχώτης έχει ως ήρωας εκατομμύρια θαυμαστές ανά τον κόσμο που τον κρατούν ζωντανό στο πέρασμα των ετών. Ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης ταίριαξε τέλεια μέσα στο κουστούμι του ιππότη και κατάφερε να συγκινήσει αλλά και να κάνει το κοινό να ονειροπολήσει μαζί του.

Με τον έμφυτο ρομαντισμό που τη χαρακτηρίζει ως προσωπικότητα, η Νάντια Κοντογεώργη έδινε την εντύπωση πως η Δουλτσινέα είναι υπαρκτό πρόσωπο ενώ οι ερμηνευτικές της ικανότητες στο τραγούδι αποδείχθηκαν ακόμα μια φορά ακαταμάχητες.

Η Παρθένα Χοροζίδου μοίραζε στο κοινό άφθονες στιγμές γέλιου με τον πιο αβίαστο τρόπο. Το τραγούδι δεν είναι το δυνατό της στοιχείο- το είχαμε δει και στο just the two of us αυτό, όπου τραγουδούσε με τον Χρήστο Χολίδη- και να σας πω ότι διατηρούν μια δυνατή φιλία αφού ο τραγουδιστής ήταν ανάμεσα σε εκείνους που είδαν την παράσταση στο θέατρο Βράχων στο Βύρωνα.

Ο Θανάσης Τσαλτσαμπάσης στο ρόλο του Σάντσο καταφέρνει με έναν μοναδικό τρόπο να κάνει τον ήρωά του υπερσύγχρονο και αξιαγάπητο. Από το πρώτο λεπτό παίρνει μικρούς και μεγάλους θεατές μαζί του, εγκλωβίζει ευχάριστα την προσοχή όλων μέχρι το τέλος της παράστασης και δίκαια κερδίζει στο χειροκρότημα.

Αεικίνητος πάνω στη σκηνή, με καλοδουλεμένες ασταμάτητες κινήσεις σε όλη τη διάρκεια του έργου- προσωπικά βρήκα πολύ έξυπνο το πως μεταφέρεται με το φανταστικό του άλογο από μέρος σε μέρος και εδώ να αναφέρω ότι η σκηνοθεσία ανήκει στον Γιάννη Μπέζο.

Η θεατρική μεταφορά του έργου ανήκει στον Άκη Δήμου που ομολογουμένως έκανε εξαιρετική δουλειά.

Τα κοστούμια της Ντένης Βαχλιώτη όμορφα και αντιπροσωπευτικά για την εποχή του αστείου ρομάντζο. Η μουσική του Βάιου Πράπα σε ταξίδευε νοητά αλλά σε κρατούσαν σε εκγρήγορση τα έξυπνα συνδυασμένα ηχητικά- όπως αυτό του ανατριχιαστικού ήχου κάθε φορά που ο Δον Κιχώτης βγάζει από την τεράστια θήκη του το ανύπαρκτο σπαθί του.

Οι υπόλοιποι ηθοποιοί, ο Γιώργος Χατζής, ο Σταύρος Μαρκάλας, η Ελευθερία Κοντογεώργη, ο Χρήστος Πούλος–Ρένεσης, ο Γιάννης Βαρβαρέσος, η Νικίτα Ηλιοπούλου και η Ιωάννα Ανεμογιάννη, δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό στη σκηνή.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΟΔΕΙΑΣ:

Σάββατο 13/7 & Κυριακή 14/7 –Κηποθέατρο Παπάγου

Τρίτη 16/7 – Αμφιθέατρο Βεάκειο

Πέμπτη 18/7 – Θέατρο Πέτρας

Κυριακή 21/7 – Πάτρα – Θερινό Δημοτικό θέατρο Δήμου Πατρέων

Δευτέρα 22/7 – Ιωάννινα – θέατρο ΕΗΜ Φρόντζου

Τρίτη 23/7 – Λάρισα – Κηποθέατρο Αλκαζάρ

Τετάρτη 24/7 / Πέμπτη 25/7 – Παρασκευή 26/7 – Θεσσαλονίκη – Θέατρο Δάσους

Κυριακή 28/7 – Κομοτηνή – Θερινό Δημοτικό θέατρο Κομοτηνής

Δευτέρα 29/7 – Αλεξανδρούπολη – θέατρο Αλτιναλμάζη

Τρίτη 30/7 – Σέρρες – Ανοιχτό Αμφιθέατρο ΔΙ.ΠΑ.Ε Σερρών

Τετάρτη 31/7 – Κιλκίς – Θέατρο Λόφου Αγ. Γεωργίου

Πέμπτη 1/8 – Κοζάνη – Υπαίθριο Δημ θέατρο Κοζάνης

Σάββατο 3/8 – Μουδανιά – Αμφιθέατρο νέων Μουδανιών

Κυριακή 4/8 – Δίον – Αρχαίο Δίον

Δευτέρα 5/8 – Βόλος – Θερινό δημ θέατρο Μ Μερκούρη

Τρίτη 6/8 – Δελφοί – Θέατρο Φρύνιχος

Παρασκευή 9/8 – Καλαμάτα – θέατρο Κάστρου

Σάββατο 10/8 – Ήλιδα – Αρχαίο θέατρο Ηλίδας

Κυριακή 11/8 – Φλόκα – Ανοιχτό θέατρο Φλόκας

Δευτέρα 12/8 – Αίγιο – Υπαίθριο θέατρο Γ Παππάς

Τρίτη 13/8 – Χιλιομόδι – Ανοιχτό θέατρο Χιλιομοδίου Ειρήνη Παπα

Τρίτη 20/8 – Ρέθυμνο – θεάτρο Ερωφίλη – Φορτέτζα

Τετάρτη 21/8 & Πέμπτη 22/8 – Ηράκλειο – Κηποθέατρο Ν Καζαντζάκης

Παρασκευή 23/8 – Χανιά – Θέατρο Ανατολικής Τάφρου

Δευτέρα 26/8 – Λαύριο – Τεχνολογικό και πολιτιστικό πάρκο

Τρίτη 27/8 – Σαλαμίνα – Ευριπίδειο θέατρο Σαλαμίνας

Τετάρτη 28/8 – Θήβα – υπαίθριο θέατρο Μοσχοποδίου

Πέμπτη 29/8 – Χαλκίδα – θέατρο Ορέστης Μακρής

Σάββατο 31/8 – Νέα Μάκρη – Πολιτ και αθλ πάρκο Νέας Μάκρης

Κυριακή 1/9 – Αιγάλεω – Δημοτικό θέατρο Αλέξης Μινωτής

Τετάρτη 4/9 – Βριλήσσια – θέατρο Αλίκη Βουγιουκλάκη

Παρασκευή 6/9 – Κορυδαλλός – Δημ θέατρο Θανάσης Βέγγος