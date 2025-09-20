Άννα Βίσση: «Έχω περάσει κι από δύσκολα, δεν γέμιζα πάντα αυτά τα στάδια – Τώρα ήρθε η δικαίωση»

Μια αποκαλυπτική και γεμάτη συναίσθημα συνέντευξη παραχώρησε η Άννα Βίσση στην κάμερα της εκπομπής «Πρωινό Σαββατοκύριακο» και τον Αρτ Αντιμιάν, όπου μίλησε ανοιχτά για την πορεία της στον χώρο του τραγουδιού, τις δυσκολίες που έχει βιώσει, αλλά και τη βαθιά αίσθηση δικαίωσης που νιώθει σήμερα.

Η διαχρονική σταρ με την εντυπωσιακή καριέρα των πέντε δεκαετιών δεν έκρυψε τη συγκίνησή της για την ανταπόκριση του κοινού στις πρόσφατες μεγάλες συναυλίες της, κάνοντας μια ουσιαστική αναδρομή.

«Όταν κάνεις μία πορεία 50 και χρόνων, κι έχεις περάσει από πάνω, από κάτω κι από όλα, παίρνεις μία δικαίωση, γιατί έχω περάσει κι από δύσκολα, δεν γέμισα πάντα αυτά τα στάδια. Τώρα ήρθε η στιγμή λοιπόν που γέμισαν δύο φορές φέτος και μία από πέρυσι. Αυτό είναι δικαίωση», δήλωσε.

Με το βλέμμα στραμμένο στο παρελθόν αλλά και το μέλλον, η Άννα Βίσση τόνισε πόσο σημαντικό είναι για εκείνη το γεγονός πως τα τραγούδια της παραμένουν επίκαιρα και αγαπημένα μέσα στον χρόνο.

«Το σπουδαίο είναι ότι τα τραγούδια μου και η αγάπη του κόσμου έζησαν στον χρόνο, διαφορετικές γενιές και ηλικίες, αυτό είναι για μένα δικαίωση», είπε.

Όσο για τα επόμενα σχέδιά της και το ενδεχόμενο μιας εμφάνισης στο ΟΑΚΑ, η ίδια άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο.

«Είναι ψυχρό λίγο το ΟΑΚΑ, αγαπάω το Καλλιμάρμαρο. Αλλά θα το σκεφτώ. Μη με βάζεις να λέω τέτοια για του χρόνου, θα δούμε», ανέφερε χαρακτηριστικά.