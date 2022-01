Ανασκόπηση: Τα γεγονότα στη μουσική για το έτος 2021

Του Ιωσήφ Αβράμογλου

03/1/21 Πεθαίνει ο τραγουδιστής Gerry Marsden των Gerry and the Pacemakers σε ηλικία 78 ετών.

06/1/21 Ο Neil Young πουλάει το 50% των δικαιωμάτων των τραγουδιών του.

08/1/21 Η Nicki Minaj πληρώνει αποζημίωση $450.000 δολάρια στην Tracy Chapman για αγωγή πνευματικής ιδιοκτησίας.

11/1/21 Ο μαέστρος Simon Rattle ανακοινώνει ότι θα εγκαταλείψει την Συμφωνική Ορχήστρα του Λονδίνου το 2023.

13/1/21 Η Shakira πουλάει τα πνευματικά δικαιώματα των τραγουδιών της.

14/1/21 Ο Mick Fleetwood πουλάει πνευματικά δικαιώματα των τραγουδιών του στην BMG.

15/1/21 Ανακοινώνεται ότι η Lady Gaga και η Jennifer Lopez θα τραγουδήσουν στην ορκομωσία του Προέδρου Biden.

17/1/21 Πεθαίνει σε ηλικία 81 ετών ο μεγάλος μουσικός παραγωγός Phil Spector, που είχε κατηγορηθεί και για φόνο.

21/1/21 Το φεστιβάλ Glastonbury 2021 αναβάλεται λόγω covid19.

21/1/21 O συνθέτης Ryuichi Sakamoto διαγιγνώσκεται με καρκίνο.

01/2/21 Ο Tony Bennett διαγιγνώσκεται με αλτσχάϊμερ.

02/2/21 Ο Marilyn Manson διαγράφεται από τηλεοπτικά σώους της Αμερικής λόγω κατηγοριών περί σεξουαλικής βίας.

05/2/21 Ο συνθέτης του “Midnight Train To Georgia”, o Jim Weatherly, πεθαίνει σε ηλικία 77 ετών.

10/2/21 Η επιχειρηματική δραστηριότητα της Rihanna στα πολυτελή ενδύματα, κλείνει μετά από δύο χρόνια. 10/2/21 Ο Jay-Z, η Kate Bush και οι Foo Fighters είναι ανάμεσα στους υποψήφιους για το Rock and Roll Hall of Fame. 11/2/21 Tα αυτοκίνητα Jeep αποσύρουν την χορηγία τους στον Bruce Springsteen, μετά από το γεγονός όπου αυτός κατηγορήθηκε ότι οδηγούσε μεθυσμένος. 11/2/21 Η Taylor Swift ανακοινώνει ότι θα βγάλει νέες εκδόσεις των πρώτων 6 άλμπουμ της. 14/2/21 Πεθαίνει ο πατέρας της Nicki Minaj. 14/2/21 Στο Ρίο της Βραζιλίας πενθούν την μη πραγματοποίηση του καρναβαλιού. 18/2/21 Η Dolly Parton απορρίπτει την πρόταση να παρευρεθεί στα αποκαλυπτήρια δικού της αγάλματος, εξ αιτίας όσως συμβαίνουν στον πλανήτη με τον κορονοϊό. 19/2/21 Η Kim Kardashian και ο Kanye West υποβάλουν αίτημα διαζυγίου. 22/2/21 Διαλύονται οι Daft Punk μετά από 28 χρόνια πορείας.

23/2/21 Ετοιμάζεται βιογραφικό ντοκυμαντέρ για τον Robbie Williams.

02/3/21 Πεθαίνει ο μεγάλος της βρετανικής jazz, o Chris Barber.

04/3/21 O Jay-Z πουλάει το μεγαλύτερο μέρος των μετοχών που κατείχε στην πλατφόρμα Tidal.

11/3/21 O Lou Ottens, ο εφευρέτης της κασέτας, πεθαίνει σε ηλικία 94 ετών.

15/3/21 Στα βραβεία Grammy 2021 κυριαρχούν στους νικητές οι γυναίκες, ιδιαιτέρως οι Billie Eilish, Megan Thee Stallion, Dua Lipa, Beyoncé και Taylor Swift.

17/3/21 Η Demi Lovato αποκαλύπτει ότι είχε υποστεί βιασμό από κάποιον που γνώριζε, όταν ήταν τηνέϊτζερ.



17/3/21 Οι Liam και Noel Gallagher στήνουν εταιρία κινηματογραφικών παραγωγών.

17/3/21 Ο μεγάλος μαέστρος της Met Opera, o James Levine, πεθαίνει σε ηλικία 77 ετών.

01/4/21 Ο Paul Simon πουλάει τον κατάλογο με τα τραγούδια του στην Sony για ποσό που δεν ανακοινώθηκε.

05/4/21 Ο Weeknd προσφέρει 1 εκατομμύριο δολάρια για τρόφιμα προς την Αιθιοπία.

13/4/21 Ο Mick Jagger τραγουδάει “Ο Bill Gates είναι μέσα στο αίμα μου” στο σόλο τραγούδι για την πανδημία που βγάζει μαζί με τον Dave Grohl, με τίτλο “Eazy Sleazy”.

16/4/21 Η Taylor Swift καταρρίπτει το ρεκόρ των Beatles ανεβάζοντας 3 άλμπουμς στο Νο1 της Αγγλίας μέσα σε 9 μήνες.

20/4/21 Ο Jim Steinman, που είχε γράψει επιτυχίες για τον Meat Loaf και την Celine Dion, πεθαίνει σε ηλικία 73 ετών.

22/4/21 Πεθαίνει ο αρχηγός των Bay City Rollers, o Les McKeown, σε ηλικία 65 ετών.

26/4/21 Ο Ronnie Wood δηλώνει ότι είναι εντάξει μετά και από τη 2η διάγνωση για καρκίνο.

30/4/21 Ο Tom Jones σε ηλικία 80 ετών γίνεται ο γηραιότερος καλλιτέχνης που μπαίνει στο βρετανικό τσαρτ των μεγάλων δίσκων.

04/5/21 Οι Red Hot Chili Peppers πουλάνε μέρος των δικαιωμάτων των τραγουδιών τους.

05/5/21 Ο τραγουδιστής Nick Kamen πεθαίνει σε ηλικία 59 ετών.



11/5/21 Η Dua Lipa, ο Weeknd και ο Elton John είναι ανάμεσα στους καλλιτέχνες που εμφανίσθηκαν live στην τελετή απονομής των βραβείων Brit Awards 2021.

11/5/21 Ανακοινώνεται νέο φιλμ με τις εμφανίσεις των Oasis στο Knebworth το 1996.

13/5/21 O Pervis Staples μέλος και ιδρυτής των Staple Singers, πεθαίνει σε ηλικία 85 ετών.

20/5/21 Η Cher ανακοινώνει ότι ετοιμάζεται βιογραφικό ντοκυμαντέρ για την καριέρα της, την παραγωγή του οποίου θα κάνουν οι παραγωγοί του “Mamma Mia”.

21/5/21 H Lady Gaga αποκαλύπτει ότι ένας βιασμός της σε νεαρή ηλικία την άφησε έγκυο και της άφησε και ψυχολογικά προβλήματα.

23/5/21 Το συγκρότημα των Måneskin κερδίζει το Φεστιβάλ της Eurovision για λογαριασμό της Ιταλίας.

30/5/21 Πεθαίνει σε ηλικία 78 ετών ο BJ Thomas, που είχε κάνει επιτυχία με το “Raindrops Keep Fallin’ On My Head”.

17/6/21 H Diana Ross αναγγέλει ότι θα βγάλει νέο μεγάλο δίσκο μετά από 15 χρόνια.

23/6/21 Ο Elton John αναγγέλει τις τελευταίες live εμφανίσεις του στην Αγγλία, πριν αποσυρθεί οριστικά.

28/6/21 Η Olivia Rodrigo κατηγορείται για κλοπή πνευματικών δικαιωμάτων από την Courtney Love και άλλους.

05/7/21 Πεθαίνει η γνωστή τραγουδίστρια και σώου γούμαν της Ιταλίας Raffaella Carra σε ηλικία 78 ετών.

13/7/21 Ανακοινώνεται 24ωρη συναυλία για τον covid με γνωστους καλλιτέχνες όπως οι: Weeknd, Billie Eilish, Ed Sheeran, Coldplay, BTS, Elton John κ.ά.

22/7/21 Ο Eric Clapton αρνείται να παίζει σε χώρους όπου ζητείται πιστοποιητικό εμβολιασμού.

24/7/21 Ο R Kelly κατηγορείται ότι είχε σεξουαλικές επαφές με ανήλικα αγόρια και κορίτσια.

28/7/21 Πεθαίνει ο μπασίστας των ZZ Top, o Dusty Hill, σε ηλικία 72 ετών.

04/8/21 Η δισεκατομμυριούχος πλέον Rihanna ανακυρήσσεται η πλουσιότερη γυναίκα μουσικός στον πλανήτη.

07/8/21 To ιδρυτικό μέλος των Kool & The Gang, o Dennis Thomas, πεθαίνει σε ηλικία 70 ετών.

09/8/21 Η Christine McVie πουλάει και εκείνη τα δικά της δικαιώματα πάνω στα τραγούδια των Fleetwood Mac.

11/8/21 H Stevie Nicks ακυρώνει συναυλίες της λόγω του covid19.



11/8/21 H Dolly Parton ανακοινώνει ότι θα κυκλοφορήσει το πρώτο της μυθιστόρημα μέσα στο 2022.

13/8/21 Ο Tony Bennett σε ηλικία 95 ετών αποσύρεται από τις ζωντανές εμφανίσεις μετά από εντολή των γιατρών του.

13/8/21 Η βραβευμένη με Grammy folk τραγουδίστρια Nanci Griffith πεθαίνει σε ηλικία 68 ετών.

14/8/21 Η Nicki Minaj και ο σύζυγός της μηνύονται από μία γυναίκα, που υποστηρίζει ότι έπεσε θύμα βιασμού από εκείνον.

17/8/21 Ο Weeknd καταγράφει ιστορικά ρεκόρ παραμονής στα αμερικάνικα τσαρτς.

19/8/21 Ο Ed Sheeran ανακοινώνει νέο άλμπουμ.

22/8/21 Πεθαίνει σε ηλικία 84 ετών ο Don Everly των Everly Brothers.

22/8/21 H Josephine Baker θα είναι η πρώτη μαύρη γυναίκα που θα μπεισ το Πάνθεον του Παρισιού, μετά από σχετική απόφαση του Προέδρου Μακρόν.

23/8/21 Εξελίσεται δικαστική μάχη μεταξύ των μελών των Sex Pistols για τα πνευματικά δικαιώματα των τραγουδιών του συγκροτήματος.

24/8/21 Πεθαίνει ο θρυλικός ντράμερ των Rolling Stones, o Charlie Watts.

25/8/21 Ο Kanye West υποβάλει αίτηση να αλλάξει το όνομά του σε Ye.

01/9/21 O Elton John ανακοινώνει νέο μεγάλο δίσκο με μεγάλους καλλιτέχνες στις συνεργασίες.

02/9/21 Οι ΑΒΒΑ ενώνονται για να βγάλουν ένα νέο άλμπουμ μετά από 40 χρόνια.

06/9/21 Η Jane Birkin δηλώνει δια μέσου της οικογενείας της ότι είναι καλά μετά από εγκεφαλικό που πέρασε.

10/9/21 Ο Phil Collins εξακολουθεί να ταλαιπωρείται από τα προβλήματα υγείας.

11/9/21 Ο Βρετανός καλλιτέχνης της folk μουσικής, o Michael Chapman, πεθαίνει σε ηλικία 80 ετών.

12/9/21 Αποκαλύπτεται ότι η CIA είχε χρησιμοποιήσει τον Louis Armstrong, ως “δούρειο ίππο” στο Κονγκό.



12/9/21 Πεθαίνει σε ηλικία 69 ετών η Maria Mendiola των Baccara.

13/9/21 H Olivia Rodrigo και ο Lil Nas X θριαμβεύουν στα βραβεία VMA 2021.

13/9/21 H Alanis Morissette αποκαλύπτει ότι είχε πέσει θύμα πολλαπλών βιασμών όταν ήταν ανήλικη.

17/9/21 Ο Ed Sheeran ανακοινώνει περιοδεία σε γήπεδα μέσα στο 2022.

17/9/21 Ο Nick Cave ανακοινώνει την έκδοση βιβλίου για τα χρόνια μετά τον θάνατο του γιού του.

17/9/21 Οι Manic Street Preachers σκαρφαλώνουν στην 1η θέση των μεγάλων δίσκων μετά από 23 χρόνια.

19/9/21 Κυκλοφορεί η φήμη ότι ο B.B. King έκανε στη ζωή του 15 παιδιά.

21/9/21 Οι Fugees ανακοινώνουν περιοδεία επανένωσης, 23 χρόνια μετά το “The Score”.

26/9/21 Πεθαίνει ο μπασίστας των Status Quo, o Alan Lancaster, σε ηλικία 72 ετών.

28/9/21 Ανέκδοτο τραγούδι του John Lennon πωλείται σε δημοπρασία προς 43 χιλιάδες λίρες Αγγλίας.

29/9/21 Αφαιρείται με δικαστική απόφαση η κηδεμονία του πατέρα πάνω στην Britney Spears.

30/9/21 Ανακαοινώνεται ότι οι Dr Dre, Kendrick Lamar, Eminem, Mary J Blige και Snoop Dogg θα εμφανισθούν live στο Super Bowl.

01/10/21 Η Gloria Estefan αποκαλύπτει ότι είχε υποστεί σεξουαλική κακοποίηση σε ηλικία 9 ετών από μέλος της οικογενείας της.

05/10/21 Η Adele αναγγέλει την επιστροφή της στη δισκογραφία με το νέο σινγκλ “Easy On Me”.

06/10/21 H Tina Turner πουλάει τα πνευματικά δικαιώματα τραγουδιών της των τελευταίων 60 ετών.

10/10/21 Ο Paul McCartney αποκαλύπτει ότι ήταν ο John Lennon αυτός που ήθελε να διαλυθούν οι Beatles.

13/10/21 O Elton John γίνεται ο πρώτος σόλο καλλιτέχνης που έχει Top-10 επιτυχίες στην Αγγλία από 6 διαφορετικές δεκαετίες.



15/10/21 Η Cher υποβάλει αγωγή στην χήρα του Sonny Bono διότι δεν εισπράττει καθόλου χρήματα από τα πνευματικά δικαιώματα των τραγουδιών της.

16/10/21 Ο Randy Bachman των Guess Who και των Bachman-Turner Overdrive, ξαναβρίσκει μέσω διαδικτύου την παλιά αγαπημένη του κιθάρα που είχε χάσει.

19/10/21 Η Celine Dion ακυρώνει συναυλίες της για λόγους υγείας.

25/10/21 Υποβάλεται νομοσχέδιο στο Κονγκρέσο για να τιμηθεί ο Prince με το χρυσό μετάλιο του Κονγκρέσου.

03/11/21 Ο Sir Barry Gibb, μέλος των Bee Gees, ανακοινώνεται ότι θα φιγουράρει σε γραμματόσημα των Isle of Man.

05/11/21 Πουλιέται το πατρικό σπίτι του George Harrison στο Λίβερπουλ.

11/11/21 Πεθαίνει σε ηλικία 80 ετών ο ντράμερ και ιδρυτικό μέλος των Moody Blues, o Graeme Edge.

25/11/21 Οι Midnight Oil ανακοινώνουν την τελευταία τους περιοδεία στις αρχές του ’22.

30/11/21 Η Adele ανακοινώνει μιά σειρά εμφανίσεων στο Λας Βέγκας.

06/12/21 Βραβεύονται για την προσφορά τους από το Kennedy Center μεταξύ άλλων και οι Joni Mitchell, Bette Middler και Berry Gordy.

08/12/21 Πεθαίνει σε ηλικία 68 ετών ο Robbie Shakespeare των Sly & Robbie.

09/12/21 Πεθαίνει σε ηλικία 61 ετών o Steve Bronski των Bronski Beat.

10/12/21 Πεθαίνει σε ηλικία 78 ετών o Michael Nesmith, τραγουδιστής και κιθαρίστας των Monkees.

13/12/21 Μεγάλη συγκίνηση προκαλεί στο Μεξικό ο θάνατος του κορυφαίου εκεί τραγουδιστή τους σε ηλικία 81 ετών, του Vicente Fernandez.

14/12/21 H Billie Eilish δηλώνει ότι θα είχε πεθάνει από τον covid19 αν δεν είχε εμβολιαστεί.



16/12/21 Ο Bruce Springsteen πουλάει τον κατάλογο με τα τραγούδια του στην Sony έναντι του ποσού των 500 εκατομμυρίων δολαρίων.

19/12/21 Πεθαίνει ένα μέλος των Il Divo, o Carlos Marin, σε ηλικία 53 ετών.