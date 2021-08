Του Ιωσήφ Αβράμογλου

Το τραγούδι "San Francisco (Be Sure to Wear Flowers in Your Hair)", όπως ήταν ολόκληρος ο τίτλος του, με την προτροπή του απετέλεσε τον ύμνο των "Παιδιών των Λουλουδιών", δηλαδή των χίπυς και γενικά του "Flower Power", που ήταν ένα παθητικό κίνημα ακτιβισμού.

Το κομμάτι το έγραψε ο John Phillips των Mamas & the Papas, ο οποίος έπαιξε και κιθάρα στην ηχογράφηση του Scott McKenzie. Ο Lou Adler, που ήταν και ιδρυτής του Roxy στο δυτικό Hollywood, χρησιμοποίησε ευρέως το κομμάτι για να διαφημίσει το ιστορικό Monterey Pop Festival, που έγινε αργότερα την ίδια χρονιά, όπου βέβαια ο McKenzie το τραγούδησε live.

Σαν σήμερα το 1967, το τραγούδι ανέβηκε στην κορυφή του βρετανικού τσαρτ, αλλά στο αντίστοιχο αμερικάνικο πήγε μέχρι την 4η θέση. Στην Γερμανία έμεινε έξι βδομάδες στο Νο.1.