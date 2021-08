Του Ιωσήφ Αβράμογλου

Barbra Streisand πρωτοσυνεργάστηκε με τον Barry Gibb των Bee Gees το 1980, όταν είχαν βγάλει το άλμπουμ "Guilty", απ' όπου είχε προκύψει η μεγάλη επιτυχία "Woman in Love". Ολα τα τραγούδια εκείνου του άλμπουμ ήταν γραμμένα από τον Barry Gibb, πλην του ομότιτλου "Guilty", που το είχαν γράψει και τα τρία αδέλφια μαζί, οι Bee Gees. Ο δίσκος αυτός πούλησε πάνω από 12 εκατομμύρια αντίτυπα σε ολόκληρο τον κόσμο!

Όπως περιγράφει η ίδια η Barbra Streisand, στο πρώτο βίντεο παρακάτω, 25 χρόνια αργότερα, το 2005, η συνεργασία ανάμεσα στους δύο καλλιτέχνες επαναλήφθηκε με το άλμπουμ "Guilty Pleasures", στο οποίο και πάλι ο Barry ήταν αναμεμειγμένος σε όλες τις συνθέσεις των τραγουδιών.

Υπήρξε όμως και ένα τραγούδι, το "If Only You Were Mine", που ο Barry το παρουσίασε την τελευταία στιγμή, όταν τελείωναν οι ώρες παραγωγής, το οποίο δεν πρόλαβαν να το τελειώσουν και έτσι δεν το είχαν συμπεριλάβει σε εκείνον τον μεγάλο δίσκο.