Το ρεκόρ που "έσπασαν" οι Maneskin

Οι Måneskin, μετά τη σαρωτική τους εμφάνιση στη Eurovision και την κατάκτηση του επάθλου, φαίνεται πως έχουν αποκτήσει φανατικό κοινό σε όλον τον πλανήτη. Ο Νταμιάνο άλλωστε από την πρώτη στιγμή κέρδισε τις καρδιές των γυναικών.

Οι πιο streamed Ιταλοί καλλιτέχνες στο Spotify σε όλο τον κόσμο, με πάνω από 35 εκατομμύρια μηνιαίους ακροατές στην πλατφόρμα, μόλις έσπασαν ακόμη ένα ρεκόρ, ανεβαίνοντας στο #1 στο Spotify Global με το "Beggin'" και κατακτώντας τα παγκόσμια charts με άλλα δύο τραγούδια: “I WANNA BE YOUR SLAVE” στο # 8, το οποίο έχει γίνει χρυσό στην Ελλάδα και το “ZITTI E BUONI” στο #37 (πάνω από 170 εκατομμύρια streams).

Τα τραγούδια “Zitti e buoni” και “I WANNA BE YOUR SLAVE” αποτελούν μέρος του νέου άλμπουμ της μπάντας “Teatro d'Ira - Vol. I". Κυκλοφόρησε στις 19 Μαρτίου και έχει γίνει χρυσό στην Ιταλία και έχει συγκεντρώσει πάνω από 400 εκατομμύρια streams. Μετά την επική τους νίκη στη φετινή Eurovision, οι Måneskin ανέβηκαν στα charts παγκοσμίως, επιτυγχάνοντας άνευ προηγουμένου αποτελέσματα για Ιταλούς καλλιτέχνες: είναι το πρώτο ιταλικό συγκρότημα στην ιστορία της μουσικής που έχει ταυτόχρονα 2 singles στο Top10 του UK Singles Chart - στο # 6 και # 10 – και κάθε εβδομάδα οι επιτυχίες τους γίνονται είτε χρυσές είτε πλατινένιες, όχι μόνο στη χώρα τους αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο.

Το "I WANNA BE YOUR SLAVE” έχει γίνει πλατινένιο σε Ιταλία, Φινλανδία και Πολωνία. Έξι φορές πλατινένιο στη Ρωσία και έχει γίνει χρυσό σε Αυστρία, Ελλάδα, Ιρλανδία, Νορβηγία, Σουηδία και Τουρκία. Το "ZITTI E BUONI" (τρεις φορές πλατινένιο στην Ιταλία) έχει γίνει χρυσό σε Ολλανδία, Νορβηγία, Σουηδία, Ελβετία, Τουρκία και έχει γίνει πλατινένιο σε Φινλανδία, Ελλάδα, Ιρλανδία, Πολωνία και πέντε φορές πλατινένιο στη Ρωσία. Το “Beggin'” έχει γίνει χρυσό σε Φινλανδία, Μαλαισία, Πολωνία, έχει γίνει επτά φορές πλατινένιο στη Ρωσία και ανεβαίνει στο Spotify Top 50 chart σε Αυστραλία (στο # 3, ενώ το “I WANNA BE YOUR SLAVE” βρίσκεται στο # 10) , Βραζιλία (# 17) και Περού (# 9), όπου εκεί έφτασε στο #1 στο Viral 50 Chart, μαζί με άλλα επτά τραγούδια των Måneskin.

Ένας αξιοθαύμαστος θρίαμβος που θα μετατραπεί σε μια καταπληκτική περιοδεία, όπου το συγκρότημα θα ανέβει στη σκηνή στα μεγαλύτερα μουσικά festivals της Ευρώπης το καλοκαίρι του 2021 και του 2022, μαζί με μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα στην παγκόσμια μουσική σκηνή. Θα εμφανιστούν για πρώτη φορά, σε σημαντικούς αθλητικούς χώρους στην Ιταλία ως μέρος της περιοδείας τους σε ολόκληρη τη χώρα, η οποία θα κρατήσει 13 μέρες, έχει ήδη πουλήσει πάνω από 100.000 εισιτήρια και έξι συναυλίες που θα πραγματοποιηθούν αυτό το χειμώνα και την επόμενη άνοιξη είναι ήδη sold out. Με 23 πλατινένια και 5 χρυσά singles στην Ιταλία, οι Måneskin κάνουν το μεγάλο βήμα στη διεθνή καριέρα τους, κατακτώντας τα πάντα με το πέρασμά τους και τη μουσική τους.