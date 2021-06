Τώρα να πούμε ότι δεν αγαπάμε τον Τζόνι Ντεπ; Δεν γίνεται! Ο ιδιόρρυθμος ηθοποιός που λατρεύει να υποδύεται εκκεντρικούς χαρακτήρες και να μεταμορφώνεται ολοκληρωτικά για τους ρόλους του, σήμερα γιορτάζει τα 58 του χρόνια.

Δυστυχώς αυτή τη στιγμή είναι κάτω από τα φώτα της αρνητικής δημοσιότητας καθώς η πρώην σύζυγός του και επίσης ηθοποιός, Amber Heard συνεχίζει την δικαστική διαμάχη ζητώντας αποζημίωση ύψους 100 εκ. δολαρίων για ενδοικογενειακή βία, με τον Depp να την κατηγορεί για δυσφήμηση. Κάτι που μεταξύ άλλων του στοίχισε και τον iconic ρόλο του… αλλού πατώ κι’ αλλού βρίσκομαι πειρατή, Jack Sparrow.

Photo by John Phillips/Getty Images for BFI

Ο ίδιος άρχισε να γίνεται γνωστός το 1987 με το αστυνομικό σίριαλ «21 Jump Street» ενώ με τον «Ψαλιδοχέρη» ξεκίνησε μια μακρά συνεργασία με τον σκηνοθέτη gothic ταινιών, Tim Barton. «Οι πειρατές της Καραϊβικής» της Disney εκτόξευσαν την καριέρα του και του χάρισαν μια υποψηφιότητα για Oscar. Το «City of Lies» είναι η πιο πρόσφατη ταινία του και στα επόμενα σχέδια του είναι τα φιλμ «Fantastic Beasts and Where to Find Them 3» και «The Flash».