77o Φεστιβάλ Καννών: Η Κέιτ Μπλάνσετ «φόρεσε» τη σημαία της Παλαιστίνης – Βίντεο

Συμβολικό μήνυμα υπέρ του λαού της Παλαιστίνης έστειλε η λαμπερή ηθοποιός Κέιτ Μπλάνσετ με την ενδυματολογική της επιλογή που έκλεψε τις εντυπώσεις στο κόκκινο χαλί του 77ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών.

Η διάσημη ηθοποιός βρέθηκε στις Κάννες για την πρεμιέρα της νέας ταινίας των Καναδών κινηματογραφιστών Γκάι Μάντιν και των αδελφών Εβαν και Γκέιλεν Τζόνσον, με τίτλο «Rumours», που προβλήθηκε εκτός συναγωνισμού.

Μια σουρεαλιστική πολιτική σάτιρα με ένα all-star καστ για τους G7, τους αρχηγούς των πιο ισχυρών κρατών του πλανήτη, που κατά τη διάρκεια μιας από τις καθιερωμένες συναντήσεις τους χάνονται σε ένα δάσος τη νύχτα. Στο ρόλο της καγκελαρίου της Γερμανίας, η Κέιτ Μπλάνσετ ηγείται ενός εντυπωσιακού καστ: ο Ντενίς Μενοσέ ως Πρόεδρος της Γαλλίας, ο Τσαρλς Ντανς ως Πρόεδρος της Μ. Βρετανίας και η Αλίσια Βικάντερ ως Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η Μπλάνσετ εμφανίστηκε την έβδομη ημέρα του διεθνούς φεστιβάλ κινηματογράφου με ένα φόρεμα, τα χρώματα του οποίου σχημάτιζαν τη σημαία της Παλαιστίνης, με φόντο το κόκκινο χαλί. Το φόρεμα δεν είχε όλα τα χρώματα της σημαίας της Παλαιστίνης, αφού έλειπε το κόκκινο, ωστόσο, σηκώνοντας την ουρά του φορέματος, η ηθοποιός δημιούργησε ένα «εφέ» με το κόκκινο χαλί, αποτυπώνοντας τα χρώματα της σημαίας.

Οι εικόνες από την εμφάνιση της Κέιτ Μπλάνσετ έκαναν τον γύρο του διαδικτύου, με τους χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης να επιδοκιμάζουν την επιλογή της ηθοποιού.

Η Αυστραλή ηθοποιός είναι υπέρμαχος των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ενώ είναι γνωστή για τις ακτιβιστικές δράσεις της σε θέματα όπως η προστασία του περιβάλλοντος, αλλά και η αντιμετώπιση της παιδικής κακοποίησης, της σεξουαλικής κακοποίησης και της κατάθλιψης.

Cate Blanchett at the Cannes Film Festival premiere of "The Apprentice" in Cannes, France 🇵🇸

6 months ago she talked about Palestine as the UNHCR Goodwil ambassador in the European Parliament #CannesFilm #Gaza #Palestine #Israel

