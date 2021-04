Game Of Thrones: Το Top 10 με τους πλουσιότερους πρωταγωνιστές - Ποιος είναι στην κορυφή της λίστας

Μετά τη δέκατη επέτειο της θρυλικής σειράς δόθηκε στη δημοσιότητα το Top 10 των πλουσιότερων πρωταγωνιστών του Game of Thrones. Αρκετοί από τους ηθοποιούς εξαργύρωσαν την επιτυχία τους στη σειρά του HBO κερδίζοντας εκατομμύρια, όχι μόνο από τη συμμετοχή τους σ' αυτήν αλλά και από επενδύσεις και εμπορικές συμφωνίες.

Σύμφωνα με τη λίστα, που έχει υπολογιστεί βάσει της γενικής καθαρής αξίας των καλλιτεχνών, στην κορυφή των πλουσιότερων, παρά το γεγονός ότι εμφανίστηκε μόνο στην πρώτη σεζόν, είναι ο Σον Μπιν με περιουσία 19,6 εκατ. λιρών.

Η Sun δημοσιοποίησε το Τop 10 του καστ με τη βοήθεια της οικονομικής διαχειρίστριας Τζέμα Γκόντφρεϊ, η οποία είπε: ""Κάποιοι εξαργύρωσαν το ταλέντο και την επιτυχία τους και συνέχισαν να συσσωρεύουν πλούτο κάνοντας περισσότερες ταινίες. Άλλοι πήραν τα χρήματα και τα επένδυσαν ελπίζοντας να κάνουν περισσότερα λεφτά. Αυτοί που ίδρυσαν εταιρείες παραγωγής ή επένδυσαν νωρίς είδαν την καθαρή αξίας τους να αυξάνεται περισσότερο".

Αυτό είναι το Top 10 των πλουσιοτέρων

Στη δέκατη θέση κατατάσσεται η Γκουέντολιν Κρίστι που υποδύθηκε την Μπριέν του Ταρθ, με περιουσία 3,8 εκατ. λιρών. Η Γκουέντολιν έχει συμμετάσχει και σε άλλες ταινίες ενώ την είδαμε ως Κάπτεν Φάσμα σε δύο ταινίες της σειράς από τον "Πόλεμο των Άστρων", "The Force Awakens" και "Τhe Last Jedi". Η εταιρεία της Christie Ventures Ltd κατέγραψε καθαρά περιουσιακά στοιχεία ύψους 1,5 εκατ. λιρών τον Μάρτιο του 2020 ενώ 1,6 εκατ. λίρες δηλώθηκαν ως μετρητά στην τράπεζα ή στο χέρι.