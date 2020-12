Στο πλατό του J2US βρέθηκε το βράδυ του Σαββάτου ο Ανδρέας Μικρούτσικος, ο οποίος ανέβηκε στην σκηνή και τραγούδησε «Το χαμένο νησί» και το «Κουτσουράκι». Ο Νίκος Κοκλώνης είχε ανακοινώσει εδώ και καιρό ότι θα ήταν καλεσμένος στο Just the two of us όμως κανείς δεν γνώριζε πότε ακριβώς θα συνέβαινε αυτό.

Αφού τραγούδησε ο Νίκος Κοκλώνης είπε στον Ανδρέα Μικρούτσικο ότι θέλει να τον δει κάποια στιγμή σε πρωταγωνιστικό ρόλο στην τηλεόραση και τότε ήρθε η μεγάλη έκπληξη. Βγήκε στον αέρα η Σοφία Βόσσου, η οποία άρχισε να μιλά με τα καλύτερα λόγια για τον Ανδρέα Μικρούτσικο, με αποτέλεσμα εκείνος να βουρκώσει. «Ρε δεν πας στο διάολο;», της είπε μην μπορώντας να κρύψει τη συγκίνησή του. Στη συνέχεια τραγούδησαν μαζί το "Φιλαράκι", με τον Ανδρέα Μικρούτσικο να "λυγίζει".