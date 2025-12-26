Βενεζουέλα: Τουλάχιστον 60 πολιτικοί κρατούμενοι αποφυλακίστηκαν λόγω των Χριστουγέννων

πηγή: AP Photo/Ariana Cubillos

Τουλάχιστον 60 άνθρωποι που οδηγήθηκαν στη φυλακή μετά τις προεδρικές εκλογές στη Βενεζουέλα το 2024, το αποτέλεσμα των οποίων αμφισβητείται από την αντιπολίτευση, απελευθερώθηκαν με την ευκαιρία των Χριστουγέννων, ανακοίνωσε σήμερα μια μη κυβερνητική οργάνωση στην οποία μετέχουν ακτιβιστές για τα ανθρώπινα δικαιώματα και συγγενείς πολιτικών κρατουμένων.

Όλοι οι απελευθερωθέντες είχαν συλληφθεί εν μέσω της πολιτικής κρίσης που προκλήθηκε από την επανεκλογή, τον Ιούλιο του 2024, του Νικολάς Μαδούρο για μια τρίτη θητεία στην προεδρία. Η αντιπολίτευση είχε καταγγείλει τότε νοθεία. Αφού ανακηρύχθηκε νικητής των εκλογών ο Μαδούρο οργανώθηκαν διαδηλώσεις οι οποίες οδήγησαν στη σύλληψη περίπου 2.400 ανθρώπων, τους οποίους ο ίδιος ο πρόεδρος χαρακτήρισε «τρομοκράτες». Περισσότεροι από 2.000 έχουν έκτοτε αφεθεί ελεύθεροι.

«Γιορτάζουμε την απελευθέρωση περισσότερων από 60 Βενεζουελάνων που θα έπρεπε ποτέ να κρατηθούν αυθαίρετα» είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο η Αντρεΐνα Μπαντουέλ, η επικεφαλής της Επιτροπής για την Ελευθερία των Πολιτικών Κρατουμένων (Clippve). «Συνεχίζουμε να εργαζόμαστε» ώστε να αποφυλακιστούν «όλοι οι πολιτικοί κρατούμενοι», πρόσθεσε, επειδή «δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι υπάρχουν περισσότερες από 1.000 οικογένειες, μέλη των οποίων κρατούνται».

Οι συνθήκες υπό τις οποίες αποφυλακίστηκαν οι 60 παραμένουν ασαφείς. Το AFP ζήτησε διευκρινίσεις από το υπουργείο Δικαιοσύνης, χωρίς να λάβει απάντηση.

Συγγενείς τους είπαν ότι οι άνθρωποι που αποφυλακίστηκαν κρατούνταν στη φυλακή υψίστης ασφαλείας του Τοκορόν, στην Πολιτεία Αράγκουα, περίπου 134 χιλιόμετρα από το Καράκας.

πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP

