Τανζανία: Πέντε νεκροί από συντριβή ελικοπτέρου στο Κιλιμάντζαρο

Σήφης Γαρυφαλάκης

διεθνή

Τανζανία: Πέντε νεκροί από συντριβή ελικοπτέρου στο Κιλιμάντζαρο

Ένα ελικόπτερο συνετρίβη σήμερα στο Κιλιμάντζαρο της Τανζανίας, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν πέντε άνθρωποι, ανακοίνωσε η υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας. Τοπικές μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι το ελικόπτερο εκτελούσε διακομιδή ασθενούς.

Τα θύματα ήταν ένας ξεναγός και ένας γιατρός (και οι δύο Τανζανοί), ο πιλότος, με καταγωγή από τη Ζιμπάμπουε, και δύο Τσέχοι τουρίστες, σύμφωνα με την υπηρεσία των Εθνικών Πάρκων της Τανζανίας.

Το ελικόπτερο συνετρίβη κοντά στον καταυλισμό Μπαράφου του όρους Κιλιμάντζαρο, της ψηλότερης κορυφής της Αφρικής, που φτάνει περίπου τα 6.000 μέτρα. Η εφημερίδα Mwananchi έγραψε ότι το δυστύχημα σημειώθηκε περίπου στα 4.670-4.700 μέτρα υψόμετρο.

Περίπου 50.000 τουρίστες ανεβαίνουν κάθε χρόνο στο Κιλιμάντζαρο. Σύμφωνα με την εφημερίδα και με τον τηλεοπτικό σταθμό East Africa TV, που επικαλούνται τον επικεφαλής της τοπικής αστυνομίας, το ελικόπτερο εκτελούσε αποστολή διάσωσης ασθενούς.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ειδικός στο σεξ αποκαλύπτει τα πέντε λάθη που κάνουν τα ζευγάρια τις γιορτές – Κάντε το τεστ για να δείτε αν κινδυνεύετε

Πώς θα έμοιαζαν οι πιο όμορφες γυναίκες του Χόλιγουντ χωρίς αισθητικές παρεμβάσεις (video)

Αττική Οδός: Νέες τιμές στα διόδια από το 2026 – Πόσο θα πληρώνουν ΙΧ και φορτηγά

Περιφέρεια Αττικής: Πώς επενδύει στα Χριστούγεννα και ενισχύει το τουριστικό της αποτύπωμα

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
01:11 , Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου 2025

Guardian: Γιατί Τραμπ και Πούτιν θέλουν να καταστρέψουν την Ευρώπη

Υπάρχουν αναλυτές που υποστηρίζουν ότι ο πόλεμος του Βλαντίμιρ Πούτιν κατά της Ουκρανίας δεν ο...
22:01 , Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου 2025

Προκαλεί το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας: Η προσέγγιση της Ελλάδας ευθύνεται για τις παραβιάσεις στο Αιγαίο

Σε μία εξαιρετικά προκλητική δήλωση για τις παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου από τουρκ...
21:39 , Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου 2025

Είδε ξαφνικά το στήθος του να μεγαλώνει σε ηλικία 76 ετών – Διαπιστώθηκε ότι η αιτία ήταν το φάρμακο που έπαιρνε για την καρδιά του

Ορισμένα φάρμακα μπορεί να προκαλέσουν απροσδόκητες παρενέργειες. Ένας άνδρας το έμαθε αυτό με...
21:16 , Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου 2025

Μόσχα: Χαροπαλεύει 38χρονος που ήπιε κοκτέιλ με υγρό άζωτο – Το έφτιαξε γνωστός σεφ

Μάχη για τη ζωή του δίνει ένας άνδρας 38 ετών, αφού το στομάχι του «διαλύθηκε» όταν ήπιε κοκτέ...
MUST READ

Κίνα: Έφτιαξαν χιονάνθρωπο ύψους 19 μέτρων – Βίντεο timelapse

Οι άνθρωποι που στρώνουν το κρεβάτι τους κάθε πρωί, διαθέτουν αυτές τις 8 κρυφές δυνάμεις

Προπονήτρια γυμναστικής που έχασε 9 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτοί είναι οι 5 παράγοντες που εμποδίζουν την απώλεια βάρους»

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει την πεταλούδα σε 15 δευτερόλεπτα