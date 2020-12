H δεκαετία των 80 ήταν το θέμα του ένατου live του Just the 2 of Us, με τα ζευγάρια να παρουσιάζουν εντυπωσιακές εμφανίσεις. Δύο από αυτά δεν κατάφεραν να εντυπωσιάσουν το τηλεοπτικό κοινό και δε θα βρεθούν στον ημιτελικό του μουσικού show του Open, ο οποίος θα διεξαχθεί στις 25 Δεκεμβρίου.

Τα δύο ζευγάρια που αποχώρησαν ήταν η Αλεξάνδρα Κατσαΐτη με τον Γιώργο Τσαλίκη και η Ευρυδίκη Βαλαβάνη με τον Ηλία Βρεττό.