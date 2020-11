Γεμάτο εκπλήξεις ήταν το τέταρτο live του Just The 2 Of Us, με τρομερές συνεργασίες, εντυπωσιακές εμφανίσεις και όμορφα τραγούδια. Όλα τα ζευγάρια έβαλαν τα δυνατά τους για να εντυπωσιάσουν τους κριτές και το τηλεοπτικό κοινό, όμως , ένα από αυτά αποχώρησε από το σόου του Open.

Στις δυο τελευταίες θέσεις βρέθηκαν ο Αντώνης Λουδάρος με την Πέννυ Μπαλτατζή και η Παρθένα Χοροζίδου με τον Χρήστο Χολίδη. Η διαφορά ανάμεσα στα δύο ζευγάρια ήταν πολύ μικρή, όπως τόνισε ο Νίκος Κοκλώνης.

Τελικά η Παρθένα Χοροζίδου και ο Χρήστος Χολίδης αποχαιρέτησαν το J2US