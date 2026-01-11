Βρετανία: Η Βρετανία θα αναπτύξει νέο βαλλιστικό πύραυλο για την άμυνα της Ουκρανίας

Σύνοψη από το

  • Η βρετανική κυβέρνηση ανακοίνωσε σήμερα ότι θα αναπτύξει έναν νέο βαλλιστικό πύραυλο βαθιάς κρούσης για την Ουκρανία, για να υποστηρίξει τις πολεμικές προσπάθειες της χώρας εναντίον της Ρωσίας.
  • Στο πλαίσιο του έργου, με την ονομασία Nightfall, η βρετανική κυβέρνηση ξεκίνησε διαγωνισμό για την ταχεία ανάπτυξη βαλλιστικών πυραύλων εδάφους που θα μπορούν να μεταφέρουν κεφαλή 200 κιλών σε βεληνεκές άνω των 500 χιλιομέτρων.
  • Ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας ανακοίνωσε ότι το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ θα συγκληθεί εκτάκτως στις 12 Ιανουαρίου για να συζητήσει την τελευταία ευρείας κλίμακας επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

εκρήξεις Κίεβο

Η βρετανική κυβέρνηση ανακοίνωσε σήμερα ότι θα αναπτύξει έναν νέο βαλλιστικό πύραυλο βαθιάς κρούσης για την Ουκρανία, για να υποστηρίξει τις πολεμικές προσπάθειες της χώρας εναντίον της Ρωσίας.

Στο πλαίσιο του έργου, με την ονομασία Nightfall, η βρετανική κυβέρνηση δήλωσε ότι ξεκίνησε διαγωνισμό για την ταχεία ανάπτυξη βαλλιστικών πυραύλων εδάφους που θα μπορούν να μεταφέρουν κεφαλή 200 κιλών σε βεληνεκές άνω των 500 χιλιομέτρων.

Σημειώνεται ότι το Σάββατο ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας Αντρίι Σιμπίχα ανακοίνωσε το Σάββατο ότι το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ θα συγκληθεί εκτάκτως στις 12 Ιανουαρίου για να συζητήσει την τελευταία ευρείας κλίμακας επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία, στην οποία έκανε χρήση του βαλλιστικού πυράυλου Oreshnik μέσου βεληνεκούς.

«Η συνεδρίαση θα ασχοληθεί με τις κατάφωρες παραβιάσεις του Χάρτη του ΟΗΕ από τη Ρωσία», έγραψε ο Σιμπίχα στην πλατφόρμα X.

 

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

2 κρυφά red flags στις σχέσεις που φαίνονται μόνο πάνω στο σεξ

Θαμπό και ταλαιπωρημένο δέρμα μετά τις γιορτές; Πώς να αποκτήσετε ξανά νεανική και σφριγηλή επιδερμίδα

Συντάξεις: Ολοταχώς προς νέο ρεκόρ συνταξιοδοτήσεων το 2025 – Οι βασικοί λόγοι

Εργασία: Νέο «ριζικό λίφτινγκ» στο πλαίσιο για τις άδειες – Τι αλλάζει και ποιους αφορά

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
21:52 , Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026

Παχλαβί σε Τραμπ: Να κάνουμε το Ιράν ξανά μεγάλο – Είμαι έτοιμος να επιστρέψω

Μήνυμα προς τον Ντόναλντ Τραμπ έστειλε ο εξόριστος γιος του πρώην σάχη του Ιράν, Ρεζά Παχλαβί,...
21:41 , Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026

ΗΠΑ: Το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας στέλνει εκατοντάδες επιπλέον αστυνομικούς στη Μινεσότα

Το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ στέλνει «εκατοντάδες» επιπλέον αστυνομικούς στη Μινε...
21:07 , Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026

Η Κούβα απαντά στον Τραμπ: «Κανείς δεν μας υπαγορεύει τι θα κάνουμε – Είμαστε κυρίαρχο κράτος»

Άμεση ήταν η αντίδραση της Κούβας στις απειλητικές δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, καθώς νωρίτερα...
20:58 , Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026

Bloomberg: Βρετανία και Γερμανία συζητούν την παρουσία δυνάμεων του ΝΑΤΟ στη Γροιλανδία

Μια ομάδα ευρωπαϊκών χωρών, με επικεφαλής τη Βρετανία και τη Γερμανία, συζητά σχέδια για την ε...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι