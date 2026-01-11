Βρετανία: Η Βρετανία θα αναπτύξει νέο βαλλιστικό πύραυλο για την άμυνα της Ουκρανίας

Η βρετανική κυβέρνηση ανακοίνωσε σήμερα ότι θα αναπτύξει έναν νέο βαλλιστικό πύραυλο βαθιάς κρούσης για την Ουκρανία, για να υποστηρίξει τις πολεμικές προσπάθειες της χώρας εναντίον της Ρωσίας.

Στο πλαίσιο του έργου, με την ονομασία Nightfall, η βρετανική κυβέρνηση δήλωσε ότι ξεκίνησε διαγωνισμό για την ταχεία ανάπτυξη βαλλιστικών πυραύλων εδάφους που θα μπορούν να μεταφέρουν κεφαλή 200 κιλών σε βεληνεκές άνω των 500 χιλιομέτρων.

Σημειώνεται ότι το Σάββατο ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας Αντρίι Σιμπίχα ανακοίνωσε το Σάββατο ότι το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ θα συγκληθεί εκτάκτως στις 12 Ιανουαρίου για να συζητήσει την τελευταία ευρείας κλίμακας επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία, στην οποία έκανε χρήση του βαλλιστικού πυράυλου Oreshnik μέσου βεληνεκούς.

«Η συνεδρίαση θα ασχοληθεί με τις κατάφωρες παραβιάσεις του Χάρτη του ΟΗΕ από τη Ρωσία», έγραψε ο Σιμπίχα στην πλατφόρμα X.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters