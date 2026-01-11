Αρχαία Τενέα Κορίνθου: Πώς μία τυχαία ανακάλυψη έφερε στο φως έναν μοναδικό θησαυρό – «Ο πλούτος είναι εμφανής παντού»

  • Το 2013, η τυχαία ανακάλυψη μιας αρχαίας σαρκοφάγου οδήγησε την αρχαιολόγο Έλενα Κόρκα στην ταύτιση αγροτικών εκτάσεων του Χιλιομοδίου με την επικράτεια της σπουδαίας αρχαίας πόλης της Τενέας.
  • Η αρχαιολόγος Έλενα Κόρκα περιγράφει τη μονολιθική σαρκοφάγο της αρχαϊκής εποχής ως «θέαμα μοναδικό» λόγω της μεγάλης ζωγραφικής της με διατηρημένα χρώματα, ενώ ο πλούτος της πόλης αποδεικνύεται και από 4.000 μοναδικά νομίσματα.
  • Η φετινή ανασκαφή έφερε στο φως τις υποδομές του Θεραπευτηρίου του Ασκληπιείου, ενώ το 2026 η ερευνητική ομάδα θα επικεντρωθεί σε έναν ναό εκτός των ορίων της αρχαίας πόλης.
Πολλοί αναζητούσαν τη σημερινή θέση της αρχαίας Τενέας, αλλά τα στοιχεία που έδιναν οι ιστορικοί της αρχαιότητας ήταν λιγοστά. Έπρεπε να φτάσουμε στο 2013, όταν η τυχαία ανακάλυψη μιας αρχαίας σαρκοφάγου οδήγησε τον αρχαιολόγο Έλενα Κόρκα στην ταύτιση αγροτικών εκτάσεων του Χιλιομοδίου με την επικράτεια της σπουδαίας αρχαίας πόλης.

Όπως δήλωσε η Έλενα Κόρκα, αρχαιολόγος, επίτιμη Γενική Διευθύντρια Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς Υπουργείου Πολιτισμού: «Είχαν εντοπίσει μια σαρκοφάγο γιατί έπρεπε να γίνουν διάφορα έργα, εδώ στον δήμο και αυτή η σαρκοφάγος είχε χτυπηθεί από τον εκσκαφέα και αμέσως ανησύχησαν και με κάλεσαν για να κάνω την έρευνα. Όταν άνοιξα την καλυπτήρια πλάκα της σαρκοφάγου, είδα ένα θέαμα μοναδικό. Δεν υπάρχει στην Ελλάδα άλλη μνημειακή καλυπτήρια πλάκα σαρκοφάγου μονολιθικής της αρχαϊκής εποχής, που να φέρει δείγμα μεγάλης ζωγραφικής και τα χρώματα διατηρούνταν λες και τα είχες κάνει χθες».

Τενέα

Η Τενέα, που μπορεί να οφείλει το όνομά της σε Τρώες από την Τένεδο, τους οποίους έφερε μαζί του κατά έναν μύθο ο Αγαμέμνων επιστρέφοντας στα πάτρια, φαίνεται ότι ήταν η μητρόπολη της κορινθιακής αποικίας των Συρακουσών και ήταν μεταξύ άλλων, φημισμένη για το Ασκληπιείο της μέχρι και τους πρωτοχριστιανικούς αιώνες.


«Ο πλούτος βεβαίως είναι εμφανής παντού. Τα μνημεία που έχουμε εντοπίσει, ακόμα και τα καταστήματα, τα εργαστήρια, είναι πραγματικά πάρα πολύ πλούσια. Τα νομίσματα που έχουμε βρει, πολλά από τα οποία είναι μοναδικά, έχουν φτάσει ήδη τις 4.000, κάποια χρυσά, κάποια πραγματικά, που δεν υπάρχουν ούτε στο Νομισματικό Μουσείο ούτε στην Ελλάδα, πουθενά», τόνισε η κ. Κόρκα μιλώντας στην ΕΡΤ.

Η φετινή ανασκαφή έφερε στο φως την περιοχή όπου βρίσκονταν οι υποδομές του Θεραπευτηρίου του Ασκληπιείου.

«Έχουμε φέρει στο φως πάρα πολύ μεγάλο μέρος της πόλης. Γνωρίζουμε τη δομή, τον αστικό ιστό, τα δημόσια κτήρια, τα ιδιωτικά, τους χώρους λατρείας», συμπληρώνει η κ. Κόρκα.

Στις ανασκαφές του 2026, η προσοχή της ερευνητικής ομάδας θα επικεντρωθεί σε έναν ναό που έχει εντοπιστεί εκτός των ορίων της αρχαίας πόλης. Αναμένεται ότι τα νέα στοιχεία θα είναι αναλόγως εντυπωσιακά με τα ευρήματα των προηγούμενων χρόνων.

 

Πηγή φωτογραφιών: υπουργείο Πολιτισμού

 

