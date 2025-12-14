Σαν σήμερα 14 Δεκεμβρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Σταύρος Ιωακείμ

κοινωνία

Σαν σήμερα 14 Δεκεμβρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας
Σαν σήμερα το 2021 πέθανε η Ροζίτα Σώκου

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

  • Ημέρα της Μαϊμούς
  • Παγκόσμια Ημέρα Παγοδρομιών

Γεγονότα

  • 1287: Τα θαλάσσια φράγματα υποχωρούν στην Ολλανδία, με αποτέλεσμα να πλημμυρίσει μεγάλο μέρος της περιοχής και να χάσουν τη ζωής τους 50.000 άνθρωποι.
  • 1822: Η Ιερά Συμμαχία καταδικάζει την Ελληνική Επανάσταση, θεωρώντας τη διακήρυξή της «αυθάδη και αδεξία».
  • 1911: Ο νορβηγός εξερευνητής Ρόαλντ Αμούντσεν είναι ο πρώτος άνθρωπος που φτάνει στο Νότιο Πόλο.
  • 1914: Ιδρύεται στην Αθήνα η Ένωση Συντακτών, με πρόεδρο τον συγγραφέα και δημοσιογράφο Ιωάννη Κονδυλάκη. Το 1947 θα μετονομασθεί σε ΕΣΗΕΑ.
  • 1950: Κυκλοφορεί το χριστουγεννιάτικο τραγούδι «Frosty the snowman».
  • 1976: Η τρομοκρατική οργάνωση «17 Νοέμβρη» δολοφονεί στην Αθήνα τον χουντικό βασανιστή Ευάγγελο Μάλλιο.
  • 1994: Αρχίζει η κατασκευή του Φράγματος των Τριών Φαραγγιών στον ποταμό Γιανγκτσέ.
  • 1995: Υπογράφεται στο Παρίσι η Συμφωνία του Ντέιτον για τον τερματισμό του πολέμου στην Γιουγκοσλαβία.

Γεννήσεις

  • 1793: Δημήτριος Υψηλάντης, αδελφός του Αλέξανδρου Υψηλάντη και ηγετική μορφή της Ελληνικής Επανάστασης. (Θαν. 5/8/1832)
  • 1883: Μανώλης Καλομοίρης, Έλληνας συνθέτης λόγιας μουσικής. (Θαν. 3/4/1962)
  • 1911: Γεώργιος Ιβάνοφ, Έλληνας κολυμβητής και υδατοσφαιριστής του Ηρακλή Θεσσαλονίκης, που εκτελέστηκε κατά τη διάρκεια της κατοχής, εξαιτίας της αντιστασιακής δράσης του. Προς τιμήν του, το κλειστό γήπεδο μπάσκετ του Ηρακλή φέρει το όνομά του (Ιβανόφειο). (Θαν. 4/1/1943)
  • 1953: Ευάγγελος Μεϊμαράκης, Έλληνας πολιτικός
  • 1977: Άννα Δημητρίεβιτς, Ελληνίδα ηθοποιός
  • 1985: Γιάκουμπ Μπλασικόφσκι, Πολωνός ποδοσφαιριστής

Θάνατοι

  • 1799: Τζορτζ Ουάσινγκτον, πρώτος πρόεδρος των ΗΠΑ και ηγετική μορφή της αμερικανικής επανάστασης. (Γεν. 22/2/1732)
  • 1989: Αντρέι Ζαχάροφ, Σοβιετικός φυσικός και ακτιβιστής. Πάλεψε για τα ανθρώπινα δικαιώματα στη χώρα του και βραβεύτηκε με Νόμπελ Ειρήνης, το οποίο όμως αρνήθηκε. (Γεν. 21/5/1921)
  • 2013: Πίτερ Ο’ Τουλ, Ιρλανδός ηθοποιός. (Γεν. 2/8/1932)
  • 2021: Γιώργος Τράγκας, Έλληνας δημοσιογράφος
  • 2021: Ροζίτα Σώκου, Ελληνίδα δημοσιογράφος, και συγγραφέας
  • 2021: Ιερεμίας, Μητροπολίτης Γόρτυνος και Μεγαλοπόλεως
  • 2021: Σπύρος Καπερνέκας, Έλληνας ποδοσφαιριστής

06:47 , Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025

