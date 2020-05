Συνεχίζεται η κόντρα του Τρύφωνα Σαμαρά με τον Λάκη Γαβαλά, η οποία ξεκίνησε στις αρχές Μαΐου, όταν ο γνωστός σχεδιαστής μόδας είχε κάνει αρνητικά σχόλια σχετικά με την εμφάνισή του γνωστού κομμωτή στο Just the 2 of Us. Ο Λάκης Γαβαλάς είχε κατηγορήσει τον Τρύφωνα Σαμαρά για αντιγραφή και είχε χαρακτηρίσει «κιτς» την εμφάνισή του.

Το βράδυ της Τρίτης, ο Τρύφωνας Σαμαράς μίλησε ξανά για τον Λάκη Γαβαλά και τη μεταξύ τους κόντρα. «Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί υπήρξε όλο αυτό με τον Λάκη. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Μήπως θέλει διαφήμιση; Δεν μπορώ να καταλάβω τι τον έχει πιάσει. Τον έχει πιάσει μανία με μένα. Λέει να κάνουμε διαγωνισμό ποιος θα περπατήσει καλύτερα με τακούνια; Αν είναι δυνατόν! Ούτε κατίνες να ήμασταν», είπε ο Τρύφωνας Σαμαράς.

Ο Λάκης Γαβαλάς συνδέθηκε το μεσημέρι της Τετάρτη τηλεφωνικά με την εκπομπή “Μεσημέρι με τον Γιώργο Λιάγκα” και απάντησε σε όλα όσα είπε ο πετυχημένος κομμωτής.

“Όσον αφορά τα τακούνια, επειδή συνεργάζομαι με μια εταιρεία και επειδή εγώ πρέπει να παράξω λεφτά για την Ελλάδα για να πληρώσει τα φάρμακα για τον κορονοϊό έπρεπε να πω μια δικαιολογία για να ακουστεί το όνομα. Δεν έχω καμία σχέση με ίντριγκα. Και θέλω να λήξει εδώ. Δεν έχω ανάγκη τη διαφήμιση, ίσα ίσα που τώρα τελευταία έχω μια αγοραφοβία. Δε με ενδιαφέρει να μου λένε πλάκα έχεις. Εγώ είμαι money maker. Δεν χρειάζεται να μιλήσω με τον Τρύφωνα γιατί αρπάχτηκε άδικα. Εγώ είχα κατοχυρώσει μια κόμμωση και έγραψα ότι δεν έπρεπε να χρησιμοποιήσουν ένα άτομο να το κάνουν σαν μια γελοία παρουσίαση, δεν είπα ότι είναι γελοίος ο Τρύφωνας. Δεν χρειάζεται να πω κάτι για να γίνω διάσημος. Δε χρειάζομαι τέτοια διασημότητα. Όταν λέει ότι πρέπει να πουλήσω μία τσάντα για να φάνε οι φτωχοί είναι ρατσιστικό. Τόσο ψωμί που έδωσα σε τόσο κόσμο δεν δέχομαι κάποιος να με προσβάλλει για αυτό. Επειδή έχω αυτό το allure το luxury πάει να πει ότι είμαι και καταδικαστέος; Έδειξα σε κανέναν να κάνει πολυτελή ζωή; Φτάνει, έλεος μέχρι εδώ. Φτωχός το πνεύματι είναι χειρότερο από το να είναι πραγματικά φτωχός. Είναι κρίμα ένα παιδί να λέει τέτοια πράγματα. Πρέπει να σταματήσει.”, ανέφερε ο Λάκης Γαβαλάς.