Καλεσμένος στην εκπομπή «Ευτυχείτε» με την Κατερίνα Καινούργιου ήταν το πρωί της Πέμπτης ο Τρύφωνας Σαμαράς. Ο γνωστός κομμωτής μίλησε σχετικά με τις πληροφορίες που τον ήθελαν να ήρθε σε αντιπαράθεση με την Δέσποινα Βανδή και την κριτική επιτροπή του «Just The 2 of Us» κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων του σόου.

Όπως είπε ο Τρύφωνας Σαμαράς, ένιωσε ότι θίχτηκε η προσωπική του ζωή και πως σκέφτηκε ακόμα και να αποχωρήσει αλλά ήταν η στενή φιλία που τον δένει με τον Νίκο Κοκλώνη.

«Η κριτική επιτροπή ήταν λίγο αυστηρή μαζί μου μέχρι που είπα θα φύγω, αν δεν ήταν ο Νίκος τόσο φίλος μου. Προσέβαλαν την προσωπική μου ζωή. Με μείωσε προσωπικά. Αυτό δεν μου άρεσε και έπρεπε να μιλήσω. Αν δεν ήταν ο Νίκος μπορεί να έλεγα και περισσότερα. Ήταν να τα παρατήσω και είπα στη Χαρά "κράτα με". Δεν θέλω να μιλήσω παραπάνω και δεν μου επιτρέπεται από την παραγωγή να πω ακριβώς τι έγινε. Είμαι πάρα πολύ στενοχωρημένος και πικραμένος με την κυρία Βανδή που τη θαυμάζω και την αγαπάω, αλλά ήταν λίγο αυστηρή μαζί μου. Για να σου πω ότι ήθελα να φύγω δεν υπάρχουν λόγια. Ήταν πολύ αυστηρή στο θέμα με τα ρούχα και στο στυλ της εμφάνισής μου. Εκεί μείναμε περισσότερο», είπε χαρακτηριστικά ο Τρύφωνας Σαμαράς.

Σύμφωνα με την Κατερίνα Καινούργιου, το επίμαχο κομμάτι δεν κόπηκε από το επεισόδιο και οι τηλεθεατές θα δουν το Σάββατο τι ακριβώς συνέβη.

Δείτε το βίντεο: