Την επιτυχία “Έλα, έλα” της Λένας Ζευγαρά τραγούδησαν ο Τρύφωνας Σαμαράς και η Χαρά Βέρρα, στη σκηνή του Just The 2 Of Us. Ο Νίκος Κοκλώνης ενθουσιάστηκε τόσο από την ερμηνεία του Τρύφωνα Σαμαρά που τον έβαλε να τραγουδήσει και α καπέλα.

«Είσαι μεγάλο νούμερο», είπε γελώντας η Βίκυ Σταυροπούλου στον κομμωτή, ο οποίος της απάντησε «σε λατρεύω». Βέβαια μπορεί η ερμηνεία του Τρύφωνα Σαμαρά να ήταν από τις πιο κεφάτες της βραδιάς, αλλά οι κριτές τον βαθμολόγησαν μόλις με 6.

Δείτε την ερμηνεία του Τρύφωνα Σαμαρά: