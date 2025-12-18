Άγιος έρωτας: Η Χριστίνα εξομολογείται στον πατέρα Νικόλαο, απόψε στις 21:00 στον Alpha

Η Νότα αποφασίζει να εκδικηθεί τον Πέτρο και τον Στέφανο, για χάρη του Λούη, όμως τα πράγματα παίρνουν διαφορετική τροπή στο νέο επεισόδιο της σειράς “Άγιος Έρωτας” απόψε στις 21:00 στον Alpha.

Η Χριστίνα σοκάρει το δικαστήριο ομολογώντας τον φόνο της Κατρίν, προκαλώντας την οργή του Κυριάκου και των άλλων που γνωρίζουν την αλήθεια. Ο Κυριάκος και η Θάλεια αποφασίζουν να ερευνήσουν το παρελθόν του Παύλου.

Την ίδια στιγμή ο Χάρης αποκαλύπτει στον Κλεάνθη ότι ο βιολογικός του πατέρας είναι ο Αντρέας Ιωάννου. Συντετριμμένος, ο Κλεάνθης αδυνατεί να αντιμετωπίσει την αλήθεια και εξαφανίζεται.

Ο πατήρ Νικόλαος επισκέπτεται τη Χριστίνα στη φυλακή για να τη μεταπείσει κι εκείνη του αποκαλύπτει ότι ο Παύλος την απειλεί με τη ζωή των παιδιών της.

Εντωμεταξύ, ο Λούης ξυπνά από το κώμα και λέει στη Νότα ότι οι αδελφοί Παυλίδη τον εγκατέλειψαν και της ζητά να εκδικηθεί.

Η Νότα διώχνει τις πόρνες από το σπίτι και καλεί τον Πέτρο και τον Στέφανο εκεί, ενώ ο Χάρης και ο Αργύρης αναζητούν απεγνωσμένα τον Κλεάνθη…

Δείτε το trailer

Δείτε ένα απόσπασμα