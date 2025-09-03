Ζελένσκι: Στην Κοπεγχάγη για συνάντηση με τους ηγέτες των σκανδιναβικών και βαλτικών χωρών – Ο Ρούτε αναμένει «σαφήνεια» για τις εγγυήσεις ασφαλείας

Enikos Newsroom

διεθνή

Ζελένσκι: Στην Κοπεγχάγη για συνάντηση με τους ηγέτες των σκανδιναβικών και βαλτικών χωρών – Ο Ρούτε αναμένει «σαφήνεια» για τις εγγυήσεις ασφαλείας
Φωτογραφία: Reuters

Οι ηγέτες των σκανδιναβικών και των βαλτικών χωρών θα υποδεχθούν σήμερα στην Κοπεγχάγη τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι για να συζητήσουν σχετικά με επιπρόσθετη υποστήριξη προς την Ουκρανία στο μέτωπο και στο πεδίο των διαπραγματεύσεων, όπως ανακοίνωσε το γραφείο της πρωθυπουργού της Δανίας Μέτε Φρεντέρικσεν.

«Οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων θα συζητήσουν τον τρόπο με τον οποίο οι σκανδιναβικές και οι βαλτικές χώρες μπορούν να διασφαλίσουν επιπρόσθετη υποστήριξη στην Ουκρανία, είτε αυτή αφορά το μέτωπο είτε το τραπέζι των διαπραγματεύσεων», ανέφερε σε μια ανακοίνωση το γραφείο της Δανής πρωθυπουργού.

Από την πλευρά του, ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε ότι θα συζητήσει την άσκηση πίεσης στη Ρωσία κατά τη συνάντηση που θα έχει σήμερα στη Δανία με ηγέτες σκανδιναβικών και βαλτικών χωρών.

«Ετοιμάζουμε σημαντικές ενισχύσεις για την Ουκρανία», έγραψε στην πλατφόρμα X.


Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι σχεδιάζει επίσης να έχει διμερείς συναντήσεις στη Γαλλία αργότερα σήμερα, όπως έγραψε.

Αναφερόμενος στα νέα ρωσικά πλήγματα εναντίον της Ουκρανίας, ο Β. Ζελένσκι εκτίμησε πως ο Ρώσος ομόλογός του έκανε επίδειξη «ατιμωρησίας».

«Τα πλήγματα αυτά είναι σαφώς μια ρωσική επίδειξη. Ο Πούτιν δείχνει την ατιμωρησία του. Και αυτό απαιτεί χωρίς αμφιβολία μια απάντηση εκ μέρους του κόσμου» (σ.σ. της διεθνούς κοινότητας), είπε ο Ζελένσκι, καλώντας τους συμμάχους του να ασκήσουν πίεση στην “πολεμική οικονομία” της Μόσχας.

Εξάλλου, ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, δήλωσε, σε κοινή συνέντευξη Τύπου με τον πρόεδρο της Εσθονίας, Αλάρ Κάρις, ότι αναμένει σαφήνεια στην αυριανή συνάντηση του Παρισιού ή λίγο μετά για το τι μπορεί να κάνει η «Συμμαχία των Προθύμων» στο θέμα των εγγυήσεων ασφαλείας για την Ουκρανία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Η υγεία του κόσμου ως το 2050: πρόοδος, προκλήσεις και ανατροπές

6 φρούτα που μπορεί να μειώσουν τον κίνδυνο για καρκίνο, σύμφωνα με μελέτες

ΤτΕ: Τι δείχνουν τα τελευταία στοιχεία για τα επιτόκια των νέων δανείων

Συντάξεις Οκτωβρίου 2025: Αυτές είναι οι ημερομηνίες-κλειδιά για τις πληρωμές

Η NASA θέλει να τοποθετήσει πυρηνικό αντιδραστήρα στη Σελήνη έως το 2030 – Γιατί είναι δύσκολη υπόθεση η επιλογή τοποθεσίας

Το Google Messages αποκτά νέο, φρέσκο look και η οθόνη συνομιλιών γίνεται πιο «εκφραστική»
περισσότερα
16:45 , Τετάρτη 03 Σεπτεμβρίου 2025

Ε.Ε.: Η συνάντηση του Προέδρου της Κίνας με τους ηγέτες της Ρωσίας, του Ιράν και της Βόρειας Κορέας αποτελεί «άμεση πρόκληση για τη διεθνή τάξη»

Η συνάντηση του Προέδρου της Κίνας με τους ηγέτες της Ρωσίας, του Ιράν και της Βόρειας Κορέας ...
15:16 , Τετάρτη 03 Σεπτεμβρίου 2025

Τουρκία: Πολυτελές γιοτ βυθίστηκε λίγα λεπτά μετά την καθέλκυσή του – Δείτε το βίντεο

Ένα πολυτελές γιοτ, αξίας 700.000 λιρών, που μόλις είχε καθελκυστεί στην Τουρκία, κατέληξε στο...
14:54 , Τετάρτη 03 Σεπτεμβρίου 2025

Βρετανία: Τα ενεργειακά ποτά θα απαγορευθούν για τους νέους κάτω των 16 ετών – Οι συνέπειες της κατανάλωσής τους

Η πώληση ενεργειακών ποτών, όπως το Red Bull, θα απαγορευθεί στους νέους κάνω των 16 ετών στην...
14:17 , Τετάρτη 03 Σεπτεμβρίου 2025

Συνελήφθη ο δημιουργός της βρετανικής σειράς «The IT Crowd» για τρανσφοβικές αναρτήσεις – «Με αντιμετώπισαν σαν τρομοκράτη»

Ο δημιουργός της δημοφιλούς σειράς «The IT Crowd», Γκράχαμ Λάινχαν, συνελήφθη από τις βρετανικ...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος