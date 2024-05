Ζελένσκι: Να έρθει ο Μπάιντεν στην διάσκεψη της Ελβετίας – Κρεμλίνο: Παράλογη η διάσκεψη χωρίς ρωσική συμμετοχή

Τρεις εβδομάδες πριν από την σύνοδο για την ειρήνη στην Ουκρανία, ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι παρότρυνε τον αμερικανό ομόλογό του Τζο Μπάιντεν να δώσει το παρών, ενώ το Κρεμλίνο διαμαρτύρεται για τον αποκλεισμό της Ρωσίας από την συνάντηση και ο Πούτιν αμφισβητεί την νομιμότητα του Ουκρανού προέδρου.

Ο Ζελένσκι επισκέφτηκε το Βέλγιο, όπου δέχθηκε υποσχέσεις για ενισχυμένη υποστήριξη στον πόλεμο με τη Ρωσία. Εστίασε όμως στην παρουσία του Μπάιντεν στην συνάντηση της Ελβετίας, «Η απουσία του θα ήταν σαν να χειροκροτείται ο Πούτιν», είπε ο ουκρανός πρόεδρος, για τον Μπάιντεν καθώς η Ουάσινγκτον δεν έχει επιβεβαιώσει τη συμμετοχή του στη σύνοδο κορυφής που πρόκειται να διεξαχθεί στις 15 και 16 Ιουνίου στην Ελβετία.

Περίπου 90 χώρες έχουν ήδη επιβεβαιώσει τη συμμετοχή τους. Οι χώρες που σνομπάρουν τη σύνοδο κορυφής είναι «ικανοποιημένες» από τον πόλεμο που εδώ και περισσότερο από δύο χρόνια καταστρέφει την Ουκρανία, συνέχισε ο Ζελένσκι μιλώντας δίπλα στο βέλγο πρωθυπουργό Αλεξάντερ Ντε Κρόο. Κατηγόρησε επίσης το ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν ότι θέλει «να κάνει να αποτύχει» αυτή η μελλοντική σύνοδος.

Η αντίδραση του Κρεμλίνου

Την ίδια στιγμή, το Κρεμλίνο χαρακτήριζε «παράλογο» και «μάταιο» να πραγματοποιηθεί αυτή η σύνοδος κορυφής χωρίς ρωσική συμμετοχή. «Αυτή η διάσκεψη είναι, κατά την άποψή μας, εντελώς μάταιη σε όρους αναζήτησης μιας λύσης στη σύγκρουση που αφορά την Ουκρανία», δήλωσε ο Ντμίτρι Πεσκόφ, εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, σε συνέντευξή του στο δημόσιο ρωσικό τηλεοπτικό δίκτυο RT. «Είναι πράγματι παράλογο να συναντώνται και να συζητούν σοβαρά γι’ αυτά τα ζητήματα χωρίς τη συμμετοχή της χώρας μας», υπογράμμισε.

Με την ευκαιρία μιας σύντομης επίσκεψής του στις Βρυξέλλες, ανάμεσα σε μια επίσκεψή του χθες, Δευτέρα, στη Μαδρίτη και μια άλλη από σήμερα το απόγευμα στη Λισαβώνα, ο Ζελένσκι μονόγραψε μαζί με τον Κρόο μια διμερή συμφωνία συνεργασίας που περιλαμβάνει την παράδοση από το Βέλγιο 30 μαχητικών F-16 στην Ουκρανία, μέχρι το 2028.

«Αξίζετε τα καλά εργαλεία για να προστατεύσετε τον πληθυσμό σας από μια εντελώς αθέμιτη επίθεση», τόνισε ο βέλγος πρωθυπουργός. Ο Ζελένσκι διευκρίνισε ότι αυτή η συμφωνία «μακροπρόθεσμης» στρατιωτικής αρωγής περιλαμβάνει βοήθεια εκ μέρους του Βελγίου σε όπλα, πυρομαχικά και τεθωρακισμένα που ανέρχεται σε 977 εκατομμύρια ευρώ μόνο για το 2024.

Ο ίδιος δήλωσε επίσης ότι το πρώτο από τα 30 υπεσχημένα F-16 θα φθάσει «ήδη φέτος». Η κυβέρνηση του Βελγίου, η οποία εξακολουθεί να περιμένει να παραλάβει τα F-35 που έχει παραγγείλει για να αντικαταστήσει σταδιακά το γηράσκοντα στόλο της των F-16, δήλωσε από την πλευρά της ότι ελπίζει σε μια πρώτη παράδοση στο Κίεβο, «ει δυνατόν πριν από το τέλος της χρονιάς».

Ο Πούτιν αμφισβητεί τον Ζαλένσκι

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν αμφισβήτησε σήμερα ,για δεύτερη φορά μέσα σε δέκα μέρες, τη νομιμότητα του Ουκρανού προέδρου, δηλώνοντας ότι η Ουκρανία πρέπει να διεξάγει προεδρικές εκλογές, καθώς έχει λήξει η πενταετής θητεία του Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ο Ζελένσκι, παρά τη λήξη της θητείας του, δεν θα κάνει εκλογές, καθώς σχετική απόφαση που ο ίδιος και οι σύμμαχοι του Κιέβου θεωρούν σωστή, απαγορεύει τη διεξαγωγή τους σε καιρό πολέμου.

Ο Πούτιν είπε ότι η μόνη νόμιμη αρχή στην Ουκρανία τώρα είναι το κοινοβούλιο και ότι ο επικεφαλής του πρέπει να αναλάβει την εξουσία. Ο Πούτιν και άλλοι Ρώσοι αξιωματούχοι ισχυρίζονται ότι οι αρμοδιότητες του Ζελένσκι έληξαν στις 20 Μαΐου, καθώς από τότε που ανέλαβε καθήκοντα έχουν περάσει πέντε χρόνια. Στις 24 Μαΐου ο Πούτιν δήλωσε ότι οι αρμοδιότητες του Ουκρανού προέδρου «τελείωσαν».

Ωστόσο η ουκρανική νομοθεσία απαγορεύει ευθέως τη διεξαγωγή εκλογών σε περίοδο πολέμου, γράφει η ρωσική υπηρεσία του BBC επισημαίνοντας ότι στο Σύνταγμα της χώρας υπάρχουν διατάξεις που αναφέρουν ότι ο εν ενεργεία πρόεδρος διατηρεί τις αρμοδιότητές του, έως ότου αναλάβει καθήκοντα ο επόμενος αρχηγός του κράτους.

«Η Δύση φταίει για την επίθεση στο Χάρκοβο»

Ο Ρώσος πρόεδρος είπε ότι η Δύση προκάλεσε την τελευταία επίθεση στην περιοχή του Χαρκόβου αγνοώντας τις προειδοποιήσεις της Ρωσίας να μην επιτρέψει στην Ουκρανία να επιτεθεί στη ρωσική περιοχή του Μπλέγκοροντ. Οι επιθέσεις σε ρωσικό έδαφος με όπλα που έχει προμηθεύσει η Δύση την Ουκρανία μπορούν να γίνουν μόνο με τη βοήθεια ειδικών από δυτικές χώρες, είπε ο Πούτιν προσθέτοντας ότι αυτό μπορεί να έχει σοβαρές συνέπειες.

Ο Ρώσος πρόεδρος είπε ότι Γάλλοι μισθοφόροι βρίσκονται στην Ουκρανία για μεγάλο διάστημα και η εμφάνιση τακτικού στρατού εκεί, είναι ένα ακόμη βήμα προς την παγκόσμια σύγκρουση.

Η Γαλλία επανειλημμένα έχει αρνηθεί τους ισχυρισμούς της Ρωσίας ότι στην Ουκρανία βρίσκονται Γάλλοι μισθοφόροι. Το Παρίσι λέει ότι δεν έχει αποκλείσει να στείλει μελλοντικά στρατιωτικούς εκπαιδευτές στην Ουκρανία, αλλά δεν έχει λάβει την απόφαση να το κάνει.

Αναφερόμενος στις ειρηνευτικές συνομιλίες, ο Ρώσος πρόεδρος είπε ότι η Μόσχα δεν έχει απορρίψει ποτέ τις ειρηνευτικές συνομιλίες με την Ουκρανία και είναι έτοιμη να επιστρέψει σε αυτές, ενώ η ίδια η Ουκρανία έχει αποσυρθεί από τη διαπραγματευτική διαδικασία, δήλωσε ο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Σχολιάζοντας την αναγνώριση εκ μέρους της Ρωσίας των Ταλιμπάν ως νόμιμης αρχής στο Αφγανιστάν και τη διαγραφή τους από τον κατάλογο των τρομοκρατικών οργανώσεων, ο Ρώσος πρόεδρος είπε ότι η Ρωσία πρέπει να λάβει υπ’ όψιν της τη γνώμη του Αφγανιστάν και να οικοδομήσει δεσμούς με τη χώρα αυτή.

