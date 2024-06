Ζελένσκι: Ελπίζει σε “δίκαιη ειρήνη το ταχύτερο δυνατό” – Άρχισε στην Ελβετία, η διεθνής σύνοδος κορυφής για την Ουκρανία

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξέφρασε σήμερα την ελπίδα ότι θα επιτευχθεί “μια δίκαιη ειρήνη το ταχύτερο δυνατό”, μιλώντας κατά την έναρξη της πρώτης συνόδου κορυφής για την ειρήνη στην Ουκρανία που διεξάγεται στην Ελβετία, χωρίς την Ρωσία και την Κίνα.

“Όλα όσα συμφωνηθούν (σε αυτήν τη σύνοδο) θα αποτελέσουν μέρος της διαδικασίας αποκατάστασης της ειρήνης την οποία έχουμε όλοι ανάγκη”, είπε ο Ζελένσκι προσθέτοντας: “Θα δούμε να γράφεται Ιστορία στη διάρκεια αυτής της συνόδου κορυφής”. Περίπου 90 χώρες συμμετέχουν όμως αυτή η σύνοδος κορυφής έχει περιορισμένες φιλοδοξίες καθώς απουσιάζουν η Ρωσία και η Κίνα. “Μαζί, κάνουμε το πρώτο βήμα προς μια δίκαιη ειρήνη”, είπε ο Ουκρανός πρόεδρος, προσθέτοντας πως “ο κόσμος είναι πιο ισχυρός” από τον Βλαντίμιρ Πούτιν.

I had a meaningful meeting with U.S. VP @KamalaHarris and thanked her for attending the summit.

We discussed the delivery of weapons from the announced U.S. military aid packages, the implementation of our agreements reached with President Biden in Italy regarding additional… pic.twitter.com/FJ0GTwISPI

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 15, 2024