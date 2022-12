Ξενοδοχείο «Το Twitter»: Αδιανόητες καταγγελίες για τον Μασκ – Έρευνα μετά τον σάλο για… υπνοδωμάτια στα γραφεία

Το BBC δημοσίευσε φωτογραφίες από χώρους γραφείων στο Twitter που έχουν μετατραπεί σε υπνοδωμάτια. Μάλιστα, οι αρχές του Σαν Φρανσίσκο διερευνούν το περιστατικό ως πιθανή παραβίαση του οικοδομικού κώδικα. Μια εικόνα δείχνει ένα δωμάτιο με διπλό κρεβάτι, που περιλαμβάνει ντουλάπα και παντόφλες.

Ένας πρώην εργαζόμενος είπε ότι το νέο αφεντικό του Twitter, Έλον Μασκ, μένει στα κεντρικά γραφεία από τότε που αγόρασε την εταιρεία. Τον περασμένο μήνα έστειλε email σε όλο το προσωπικό του Twitter λέγοντας ότι «θα πρέπει να είναι εξαιρετικά σκληροπυρηνικοί» για να πετύχουν.

Το Τμήμα Επιθεώρησης Κτιρίων του Σαν Φρανσίσκο επιβεβαίωσε ότι διερευνά πιθανές παραβιάσεις έπειτα από καταγγελία. Ο κ. Μασκ από την πλευρά του έκανε λόγο για επίθεση που γίνεται σε εταιρείες επειδή παρέχουν κρεβάτια σε «κουρασμένους υπαλλήλους». Σε ένα tweet που έχει πλέον διαγραφεί, ο Μασκ ανέφερε ότι θα εργαζόταν και θα κοιμόταν στο γραφείο «μέχρι να διορθωθεί η οργάνωση της εταιρείας».

Στο BBC δόθηκαν επίσης φωτογραφίες από καναπέδες που χρησιμοποιούνται ως κρεβάτια στις εγκαταστάσεις του Twitter. Μια άλλη αίθουσα συνεδριάσεων έχει ένα ξυπνητήρι και μια φωτογραφία τοποθετημένη πάνω από ένα στρωμένο κρεβάτι.

NEW: The BBC has obtained pictures of inside Twitter – rooms that have been converted into bedrooms – for staff to sleep in.

The city of San Francisco is investigating as it’s a commercial building. pic.twitter.com/Y4vKxZXQhB

— James Clayton (@JamesClayton5) December 7, 2022