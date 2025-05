Βρετανία: Το συγκρότημα Kneecap αρνείται ότι στηρίζει τη Χεζμπολάχ – «Θα υπερασπιστούμε τον εαυτό μας» – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Το ιρλανδικό συγκρότημα Kneecap διέψευσε την Πέμπτη (22/5) ότι στηρίζει τη λιβανέζικη, φιλοϊρανική οργάνωση Χεζμπολάχ, μία ημέρα αφότου σε ένα μέλος του ασκήθηκε δίωξη για «τρομοκρατικό αδίκημα» επειδή ύψωσε μια σημαία της οργάνωσης κατά τη διάρκεια συναυλίας, στο Λονδίνο.

«Αρνούμαστε αυτήν την κατηγορία και θα υπερασπιστούμε τον εαυτό μας» ανέφερε το χιπ χοπ συγκρότημα σε ανακοίνωσή του. Αμέσως μετά ανακοίνωσε μέσω των ιστοτόπων κοινωνικής δικτύωσης ότι θα εμφανιστεί εκτάκτως το βράδυ της Πέμπτης (22/5) στο 100 Club του Λονδίνου.

Hey @coachella, remember when we warned you that @kneecap supported terrorism. How many more Hezbollah flags do they have to wave before you get it?

Here is your proof. pic.twitter.com/PmkeAcFKPj

— Creative Community for Peace (@CCFPeace) May 21, 2025