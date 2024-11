Βρετανία: Το πρώτο έργο τέχνης ανθρωποειδούς ρομπότ πωλήθηκε σε πλειστηριασμό

Ένα πορτρέτο του Άγγλου μαθηματικού Άλαν Τούρινγκ κατακυρώθηκε την Πέμπτη, έναντι ενός εκατομμυρίου ευρώ και έγινε το πρώτο έργο τέχνης που δημιουργήθηκε από ένα ανθρωποειδές ρομπότ και πουλήθηκε σε πλειστηριασμό, ανακοίνωσε ο οίκος Sotheby’s.

Το έργο με τίτλο «A.I. God» (Θεός της τεχνητής νοημοσύνης), το οποίο δημιουργήθηκε από το «Ai-Da», το πρώτο άκρως ρεαλιστικό ρομπότ «καλλιτέχνη» στον κόσμο, σάρωσε τις προβλέψεις και έφθασε το 1,08 εκατομμύριο δολάρια στη διάρκεια ηλεκτρονικού πλειστηριασμού που πραγματοποιήθηκε από τον οίκο δημοπρασιών.

«Η τιμή πώλησης ρεκόρ, που επιτεύχθηκε σήμερα για το πρώτο έργο τέχνης ενός ανθρωποειδούς ρομπότ καλλιτέχνη που βγήκε σε δημοπρασία, σηματοδοτεί ένα σταθμό στην ιστορία της μοντέρνας και της σύγχρονης τέχνης και αντανακλά τη συνάντηση ανάμεσα στην τεχνολογία της τεχνητής νοημοσύνης και την παγκόσμια αγορά της τέχνης», δήλωσε ο οίκος δημοπρασιών.

«Η θεμελιώδης αξία του έργου μου είναι η ικανότητά του να χρησιμεύσει ως καταλύτης στο διάλογο σχετικά με τις αναδυόμενες τεχνολογίες», δήλωσε το ρομπότ, το οποίο εκφράζεται μέσω μιας τεχνητής νοημοσύνης.

An Alan Turing painting by a humanoid robot artist called Ai-Da has made history by selling for $1.32 million at Sotheby’s, becoming the first such work to be sold by a major auction house pic.twitter.com/57ysMwMn2M

— Reuters Science News (@ReutersScience) November 8, 2024