Βρετανία: Θρήνος στην κηδεία της 7χρονης Έλσι που δολοφονήθηκε στο Σάουθπορτ – Με άμαξα μεταφέρθηκε το μικρό φέρετρο

Σήμερα, εκατοντάδες άτομα συγκεντρώθηκαν για την κηδεία της 7χρονης Έλσι Ντοτ Στάνκομπ, η οποία δολοφονήθηκε σε επίθεση με μαχαίρι στο Σάουθπορτ, στη βορειοδυτική Αγγλία. Το έγκλημα, που σημειώθηκε στα τέλη Ιουλίου, προκάλεσε αναταραχές από ακροδεξιές ομάδες στη χώρα.

Το μικρό φέρετρο με τη σορό του παιδιού μεταφέρθηκε στην εκκλησία του Αγίου Ιωάννη στο Μπέρκντεϊλ, κοντά στην πόλη του Σάουθπορτ, με μία άμαξα, την οποία οδηγούσαν δύο λευκά άλογα.

Καλυμμένο με ένα ύφασμα σε παστέλ χρώματα και διακοσμημένο με ένα λούτρινο κουκλάκι της μικρής, το φέρετρο μεταφέρθηκε έως την είσοδο σε ένα κόκκινο χαλί, παρουσία κατοίκων της πόλης που πήγαν να αποτίσουν φόρο τιμής στην Έλσι.

Attaque de Southport : « Elsie passait chaque jour à profiter », les déchirantes funérailles d'une fillette de 7 ans

Έπειτα από αίτημα της οικογένειας, συγγενείς και φίλοι φορούσαν ρούχα σε παστέλ χρώματα ή με εμπριμέ μοτίβα για την τελετή.

Οι φίλες της Έλσι από την ομάδα των τσιρλέντερ στην οποία συμμετείχε στέκονταν επίσης μπροστά από την εκκλησία φορώντας τις στολές τους, ενώ δεν μπορούσαν να συγκρατήσουν τα δάκρυά τους όταν το φέρετρο περνούσε κάτω από μία αψίδα που είχε στηθεί, φτιαγμένη από μπαλόνια.

«Η Έλσι περνούσε κάθε ημέρα επωφελούμενη απλά από τη ζωή, με αποφασιστικότητα, επιμονή, αγάπη και ευγένεια», δήλωσε η οικογένεια σε ένα δελτίο Τύπου, που δημοσιεύτηκε πριν από την κηδεία.

Το κοριτσάκι σκοτώθηκε μαζί με την Άλις ντα Σίλβα Αγκιάρ, 9 ετών και την Μπέμπε Κίνγκ, ηλικίας 6 ετών, κατά τη διάρκεια της επίθεσης εναντίον μιας τάξης χορού την 29η Ιουλίου στο Σάουθπορτ, στην οποία τραυματίστηκαν επίσης 10 άνθρωποι, εκ των οποίων 8 παιδιά.

Κατά τη διάρκεια της τελετής στον κατάμεστο από κόσμο ναό, η δασκάλα Κέιτι Σάικς είπε ότι η Έλσι είχε τη δύναμη «να φωτίζει οποιοδήποτε δωμάτιο στο οποίο έμπαινε μέσα».

Σχεδόν τρεις εβδομάδες μετά την επίθεση, την οποία ακολούθησαν ταραχές ακροδεξιών σε δεκάδες πόλεις της Αγγλίας και της Βόρειας Ιρλανδίας, ο βασιλιάς Κάρολος μετέβη την Τρίτη στο Σάουθπορτ για να συναντήσει επιζώντες και τις οικογένειές τους. Την Τετάρτη υποδέχθηκε στο Λονδίνο τις οικογένειες των τριών κοριτσιών που έχασαν τη ζωή τους.

Τα επεισόδια πυροδότησαν ακροδεξιοί ταραξίες με φόντο τις φήμες που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο σχετικά με τον ύποπτο της επίθεσης, που είχε αρχικά παρουσιαστεί ως ένας μουσουλμάνος αιτών άσυλο που είχε φθάσει με βάρκα.

Στην πραγματικότητα πρόκειται για τον Άξελ Ρουντακουμπάνα, ηλικίας 18 ετών όταν διέπραξε την επίθεση, γεννηθείς στο Κάρντιφ, στην Ουαλία, σε μια οικογένεια, σύμφωνα με ΜΜΕ, με καταγωγή από τη Ρουάντα, μια χώρα στην πλειονότητά της χριστιανική.

Τα κίνητρά του παραμένουν άγνωστα, αν και το σενάριο μιας τρομοκρατικής επίθεσης δεν προκρίθηκε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ