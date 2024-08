Φόβοι για νέες ταραχές στη Βρετανία: Πάνω από 100 διαδηλώσεις απόψε – Η παραπληροφόρηση στα social media και ο ρόλος του Έλον Μασκ

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης παίζουν μεγάλο ρόλο στην τροφοδότηση των αντιμεταναστευτικών ταραχών που ταλανίζουν την Βρετανία, αλλά ένας από τους πρωταγωνιστές των social media, ο Έλον Μασκ , ιδιοκτήτης του εκ των μεγαλύτερων μέσων του Χ, διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στις ταραχές, όπως μεταδίδει το CNN.

Το αμερικανικό δίκτυο ενημέρωσης σχολιάζει ότι ο Μασκ «δεν κάθεται στο περιθώριο», σε αυτήν την κρίση που αντιμετωπίζει η Βρετανία. Ο διευθύνων σύμβουλος της Tesla και ιδιοκτήτης του X δημοσίευσε την Κυριακή στην πλατφόρμα ότι “ο εμφύλιος πόλεμος είναι αναπόφευκτος”. Ήταν απάντηση σε μια ανάρτηση που κατηγορούσε για τις βίαιες διαδηλώσεις τις συνέπειες της “μαζικής μετανάστευσης και των ανοιχτών συνόρων”.

Τη Δευτέρα, ένας εκπρόσωπος του πρωθυπουργού της Βρετανίας Keir Starmer σχολίασε το σχόλιο του Μασκ. Είπε στους δημοσιογράφους ότι “δεν υπάρχει καμία δικαιολογία γι’ αυτό”.

Και ο Μασκ αντεπιτέθηκε. Την Τρίτη, αποκάλεσε τον Starmer #TwoTierKier. Ήταν μια προφανής αναφορά σε έναν διαψευσμένο ισχυρισμό που διαδίδεται από θεωρητικούς συνωμοσίας και λαϊκιστές πολιτικούς όπως ο Nigel Farage ότι στην Βρετανία υπάρχει “αστυνόμευση δύο ταχυτήτων”, που σημαίνει ότι οι διαδηλώσεις της δεξιάς αντιμετωπίζονται πιο δυναμικά από εκείνες που οργανώνονται από την αριστερά. Παρομοίασε επίσης τη Βρετανία με τη Σοβιετική Ένωση για την προσπάθειά της να περιορίσει τον προσβλητικό λόγο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η απόφαση του Musk να ενισχύσει την αντιμεταναστευτική ρητορική αναδεικνύει τον ρόλο που παίζουν οι ψευδείς πληροφορίες -που διαδίδονται στο διαδίκτυο- στην υποδαύλιση της βίας στον πραγματικό κόσμο. Είναι ένα ζήτημα που απασχολεί όλο και περισσότερο τη βρετανική κυβέρνηση, η οποία υποσχέθηκε την Τρίτη να προσαγάγει στη δικαιοσύνη τους υπεύθυνους για τις ταραχές, καθώς και τους διαδικτυακούς υποστηρικτές τους, γράφει το CNN.

Τις τελευταίες ημέρες, οι ταραξίες προκάλεσαν ζημιές σε δημόσια κτίρια, έβαλαν φωτιά σε αυτοκίνητα και πέταξαν τούβλα εναντίον αστυνομικών. Έβαλαν επίσης φωτιά σε δύο ξενοδοχεία Holiday Inn στη βόρεια και κεντρική Αγγλία, όπου πιστεύεται ότι φιλοξενούνται αιτούντες άσυλο που περιμένουν απόφαση για τις αιτήσεις τους. Εκατοντάδες έχουν συλληφθεί.

Η βρετανική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι τα δικαστήρια θα μένουν ανοικτά όλη την ημέρα ώστε να οδηγούνται στην δικαιοσύνη όσοι ταραξίες συλλαμβάνονται σε αντιμεταναστευτικές διαδηλώσεις. Ως τώρα, μέσω των social media, έχουν εξαγγελθεί περί τις 100 ακόμα διαμαρτυρίες.

Οι ταραχές ξέσπασαν την περασμένη εβδομάδα αφού ακροδεξιές ομάδες ισχυρίστηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι το άτομο που κατηγορήθηκε για τη διάπραξη μιας φρικτής επίθεσης με μαχαίρι που άφησε τρία παιδιά νεκρά ήταν μουσουλμάνος αιτών άσυλο. Η διαδικτυακή εκστρατεία παραπληροφόρησης υποδαύλισε την οργή που στρεφόταν κατά των μεταναστών. Ο ύποπτος, ο οποίος συνελήφθη είναι ο 17χρονος Axel Rudakubana και γεννήθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο, σύμφωνα με την αστυνομία.

Όμως οι ψευδείς ισχυρισμοί σχετικά με την επίθεση -η χειρότερη στην Βρετανία με στόχο παιδιά εδώ και δεκαετίες- εξαπλώθηκαν ταχύτατα στο διαδίκτυο και συνέχισαν να συγκεντρώνουν απόψεις ακόμη και αφού η αστυνομία είχε αποκαταστήσει τα πράγματα.

Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Στρατηγικού Διαλόγου (ISD), μια δεξαμενή σκέψης, μέχρι το απόγευμα της 30ής Ιουλίου, την επομένη της επίθεσης, το ψευδές όνομα που κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο για τον συλληφθέντα είχε περισσότερες από 30.000 αναφορές μόνο στο Χ και αυτό από περισσότερους από 18.000 μοναδικούς λογαριασμούς.

Fierce riots have broken out in many cities of Britain One side is Christian and the other side is the same which is common in every riot in the world. pic.twitter.com/3cVTO5o1xQ

“Το ψευδώνυμο που αποδόθηκε στον επιτιθέμενο κυκλοφόρησε οργανικά, αλλά και συστήθηκε στους χρήστες από τους αλγόριθμους της πλατφόρμας”, ανέφερε το ISD σε ανακοίνωσή του. “Επομένως, οι πλατφόρμες ενίσχυσαν την παραπληροφόρηση σε χρήστες που διαφορετικά μπορεί να μην είχαν εκτεθεί, ακόμη και αφού η αστυνομία είχε επιβεβαιώσει ότι το όνομα ήταν ψευδές”.

Σύμφωνα με την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου, τα bots, τα οποία, όπως είπε, θα μπορούσαν να συνδέονται με κρατικά υποστηριζόμενους φορείς, μπορεί κάλλιστα να έχουν ενισχύσει τη διάδοση ψευδών πληροφοριών.

Παρόλο που οι εταιρείες κοινωνικής δικτύωσης έχουν τις δικές τους εσωτερικές πολιτικές που απαγορεύουν τη ρητορική μίσους και την υποκίνηση στη βία από τις πλατφόρμες τους, έχουν αγωνιστεί επί μακρόν για την εφαρμογή τους.

“Το πρόβλημα ήταν πάντα η επιβολή“, δήλωσε στο CNN η Isabelle Frances-Wright, ειδική σε θέματα τεχνολογίας στο ISD. “Ιδιαίτερα σε περιόδους κρίσεων και συγκρούσεων, όταν υπάρχει τεράστιο κύμα περιεχομένου, οπότε τα ήδη εύθραυστα συστήματα μετριασμού του περιεχομένου τους φαίνεται να καταρρέουν”.

Δεν βοηθάει τα πράγματα το γεγονός ότι ο ίδιος ο Μασκ έχει προωθήσει εμπρηστικό περιεχόμενο στο X, μια πλατφόρμα την οποία οι ευρωπαϊκές ρυθμιστικές αρχές κατηγόρησαν τον περασμένο μήνα για παραπλάνηση και εξαπάτηση των χρηστών. Αν μπορεί να το κάνει αυτός, γιατί όχι και άλλοι;

Δεν είναι σαφές ότι η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου διαθέτει τα εργαλεία για να καταστήσει τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης υπεύθυνες για τον ρόλο τους στις ταραχές. Ο νόμος για την ασφάλεια στο διαδίκτυο, που εγκρίθηκε πέρυσι, στην Βρετανία, δημιουργεί νέα καθήκοντα για τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, συμπεριλαμβανομένης της υποχρέωσης να αφαιρούν παράνομο περιεχόμενο όταν αυτό εμφανίζεται.

Καθιστά επίσης ποινικό αδίκημα την ανάρτηση ψευδών πληροφοριών στο διαδίκτυο “με σκοπό την πρόκληση μη ασήμαντης βλάβης”. Αλλά η νομοθεσία δεν έχει ακόμη τεθεί σε ισχύ, επειδή η ρυθμιστική αρχή που είναι υπεύθυνη για την τήρησή της, η Ofcom, εξακολουθεί να διεξάγει διαβουλεύσεις σχετικά με τους κώδικες πρακτικής και την καθοδήγηση.

Riots are going on in Britain. America, Great Britain, and every corner of Europe will become Gaza, God willing. Then they might realize what it feels like to burn themselves in the fire they burn others, but also add fuel to. pic.twitter.com/LkdDQcrw9Z

— Kamaal Khan (@Kamaalkhan_1) August 4, 2024