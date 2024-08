Βρετανία: Συνεχίζονται οι αντιισλαμικές διαδηλώσεις – Επίθεση σε ξενοδοχείο για αιτούντες άσυλο – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Οδομαχίες και καταστροφές σημειώθηκαν στη Βρετανία, σε ξενοδοχείο που φιλοξενεί μετανάστες, καθώς η χώρα προετοιμάζεται για μια ακόμη νύχτα βίας. Σπασμένα παράθυρα και ρίψεις αντικειμένων κατεγράφησαν στο Holiday Inn Express στο Μάνβερς του Νότιου Γιορκσάιρ.

Άγριες σκηνές ξέσπασαν όταν ακροδεξιοί διαδηλωτές συγκρούστηκαν με ανθρώπους από αντιρατσιστικές οργανώσεις έξω από το ξενοδοχείο Holiday Inn Express, με την αστυνομία να προσπαθεί να διατηρήσει την τάξη. Σύμφωνα με το BBC, δεν είναι ξεκάθαρο αν το ξενοδοχείο φιλοξενεί αιτούντες άσυλο ή αν έχει εκκενωθεί. Οι προσπάθειες του BBC να επικοινωνήσει με το ξενοδοχείο ήταν άκαρπες.



Εντάσεις σημειώθηκαν επίσης μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομίας κοντά στο Potters International Hotel στο Άλντερσοτ. Οι διαδηλωτές της οργάνωσης «Stand Up to Racism» αποχώρησαν, αλλά εκατοντάδες άτομα που αντιτίθενται στη μεταναστευτική πολιτική της χώρας παρέμειναν στην περιοχή. Η ημέρα ξεκίνησε ειρηνικά, με τις δύο αντιτιθέμενες ομάδες να φωνάζουν συνθήματα η μία στην άλλη. Ωστόσο, οι αστυνομικές δυνάμεις αναγκάστηκαν να επέμβουν καθώς οι συγκρούσεις ξέσπασαν από το Πόρτσμουθ και το Στόουκ μέχρι το Λίβερπουλ, το Μάντσεστερ και το Χαλ.

Η ένταση κορυφώθηκε το Σάββατο μετά από ένα κύμα βίας που προκλήθηκε από ψευδείς ειδήσεις στο διαδίκτυο, σχετικά με την ταυτότητα του δράστη στην επίθεση με μαχαίρι στο Σάουθπορτ, ενώ, παράλληλα, οι οργανώσεις που θεωρούνται υπεύθυνες για αυτές τις διαδηλώσεις, καταδικάζουν την πολιτική του πρωθυπουργού Κιρ Στράμερ και των Εργατικών. Αναρτήσεις που έγιναν viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ισχυριζόταν ότι ο ύποπτος για τη δολοφονία τριών νεαρών κοριτσιών στο Σάουθπορτ ήταν μουσουλμάνος αιτών άσυλο.

Στο Σάντερλαντ, το βράδυ της Παρασκευής, η Βρετανία βυθίστηκε σε βίαια επεισόδια με αυτοκίνητα και καταστήματα να τυλίγονται στις φλόγες. Στο Χαλ, εικόνες σοκ έδειχναν οχήματα και ελαστικά να καίγονται στους δρόμους. Στο Λίβερπουλ, πολλοί αστυνομικοί τραυματίστηκαν από καρέκλες, τούβλα, μπουκάλια και φωτοβολίδες που εκτοξεύτηκαν εναντίον τους.



Τώρα, η κατάσταση στο Ρόδερχαμ επιδεινώθηκε ραγδαία, με την αστυνομία και τους διαδηλωτές να έρχονται σε σύγκρουση. Βίντεο δείχνουν την αστυνομία να υποχωρεί από τον χώρο, πιεσμένη από τον μεγάλο αριθμό των ακροδεξιών διαδηλωτών. Άτομα φαίνεται να χρησιμοποιούν πυροσβεστήρες για να ψεκάσουν τους αστυνομικούς, ενώ άλλοι ρίχνουν πέτρες στους αστυνομικούς και στα παράθυρα του ξενοδοχείου.

They set a hotel on fire that houses asylum seekers in Rotherham, and people can’t get out.

The police are outnumbered and getting pushed back.

You can see someone on the top floor window. pic.twitter.com/9PiMwwrBRx

