Βρετανία: Ταραχές σε αντιμεταναστευτικές και αντιισλαμικές διαδηλώσεις – Έριχναν καρέκλες και τούβλα σε αστυνομικούς – ΒΙΝΤΕΟ και ΦΩΤΟ

Ταραχές ξέσπασαν σήμερα σε πολλές πόλεις του Ηνωμένου Βασιλείου, όπου οργανώθηκαν διαδηλώσεις κατά των μεταναστών και των μουσουλμάνων, όπως στο Λίβερπουλ, στη βορειοδυτική Αγγλία.

Εκεί οι διαδηλωτές εκτόξευσαν καρέκλες, τούβλα και άλλα αντικείμενα εναντίον των δυνάμεων της τάξης, ανέφερε ένας φωτορεπόρτερ του Γαλλικού Πρακτορείου.

Τοπικά μέσα ενημέρωσης έκαναν, επίσης, λόγο για ταραχές στο Μάντσεστερ και στο Μπέλφαστ, στη Βόρεια Ιρλανδία.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα, στο Λιβερπουλ ξέσπασαν βίαια επεισόδια, όταν οι διαδηλωτές συγκρούστηκαν με την αστυνομία στο κέντρο της πόλης, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν ορισμένοι αστυνομικοί. Οι δυνάμεις της τάξης απέκλεισαν το Στραντ, καθώς σημειώθηκαν ταραχές κοντά στην προκυμαία της πόλης.

«Πολλοί αστυνομικοί τραυματίστηκαν ενώ αντιμετώπιζαν σοβαρές ταραχές στο κέντρο του Λίβερπουλ. Αυτή η συμπεριφορά (…) δεν θα γίνει ανεκτή. Και θα συλλάβουμε τους υπεύθυνους» ανέφερε η αστυνομία του Μέρσεϊσαϊντ.

Το μεσημέρι, εκατοντάδες άνθρωποι συμμετείχαν σε μια αντιδιαδήλωση στο Σεντ Τζόρτζι’ς Πλατό, υπό το σύνθημα «Μην αφήσετε τους ρατσιστές να μας διχάσουν». Το απόγευμα, οι ακροδεξιοί διαδηλωτές που συμμετείχαν στην αντιμεταναστευτική, αντιισλαμική συγκέντρωση «Σώστε τα παιδιά μας» συναντήθηκαν με τους αντιδιαδηλωτές στο Πιρ Χεντ και η αστυνομία παρενέβη, προσπαθώντας να κρατήσει σε απόσταση τις δύο ομάδες.

Η διαδήλωση «Σώστε τα παιδιά μας» οργανώθηκε με αφορμή τον φόνο τριών μικρών κοριτσιών σε μια σχολή χορού του Σάουθπορτ, μετά τις φήμες που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο ότι ο δράστης ήταν μουσουλμάνος παράτυπος μετανάστης. Οι αρχές ανακοίνωσαν ότι ο ύποπτος που έχει συλληφθεί για το έγκλημα είναι ένας 17χρονος από το Μπανκς του Λάνκασιρ, γεννημένος στη Βρετανία, με καταγωγή από τη Ρουάντα.

Στο Μάντσεστερ, διαδηλωτές συγκρούστηκαν επίσης με αστυνομικούς που προσπάθησαν να τους κρατήσουν σε απόσταση από μια αντιρατσιστική αντισυγκέντρωση, σύμφωνα με το BBC. Στο Νότιγχαμ, η αστυνομία πήρε επίσης θέση μεταξύ δύο ομάδων, η μία εκ των οποίων φώναζε συνθήματα κατά των μεταναστών και η άλλη απαντούσε «οι πρόσφυγες είναι καλοδεχούμενοι εδώ», ανέφερε ένας ανταποκριτής του Γαλλικού Πρακτορείου.

Στο Χαλ, στη βορειοανατολική Αγγλία, διαδηλωτές έσπασαν τα τζάμια ενός ξενοδοχείου όπου στεγάζονται αιτούντες άσυλο, ενώ στο Μπέλφαστ εκτοξεύτηκαν κροτίδες κατά τη διάρκεια μιας τεταμένης αντιπαράθεσης μεταξύ μια ομάδας αντιμουσουλμάνων και μιας ομάδας αντιρατσιστών διαδηλωτών.

Οι σημερινές αντιμεταναστευτικές διαδηλώσεις οργανώθηκαν κυρίως μέσω των ιστοτόπων κοινωνικής δικτύωσης και διαφημίστηκαν από προσωπικότητες της ακροδεξιάς, όπως ο ιδρυτής και πρώην αρχηγός της English Defence League, Τόμι Ρόμπινσον. Σύμφωνα με μια καταμέτρηση της αντιρατιστικής οργάνωσης Hope Not Hate («Ελπίδα, όχι Μίσος»), έγιναν περισσότερα από 30 καλέσματα για διαδηλώσεις στη Βρετανία αυτό το Σαββατοκύριακο.

